AK Parti İl Başkanı Salman:

Ayhan Salman, partisinin 17. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, AK Parti’nin, 16 yıldır tek başına iktidarda kalarak bu alanda unutulmaz bir başarı kazandığını, açık ara önde kazandığı seçimlerle de Türk siyasi hayatına damga vurduğunu söyledi. 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan AK Parti’nin, her dönemde gücünü milletten alarak ve milletin takdirini kazanarak bugüne geldiğini ulaştığını vurgulayan Başkan Salman, “Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı bir dönemde tarih sahnesine çıkan AK Parti, kurucusu ve liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde kutlu yürüyüşünü sürdürüyor. Partimiz, her türlü güçlüğe rağmen, milletimizle birlikte varolmaya devam edecektir’dedi.

Salman, AK Parti’nin Türkiye’nin zengin kaynaklarına, genç ve dinamik nüfusuna, tarihî ve kültürel mirasına, köklü devlet geleneğine, Türk milletini dinî ve millî değerlerde buluşturan dayanışma ruhuna güvenerek yola çıktığını, bunda da ne kadar haklı olduğunun bugün daha net olarak görüldüğünü belirtti.

İl Başkanı Ayhan Salman, “Türkiye ne zaman güçlense, söz sahibi olsa, batılı emperyalist güçler bundan rahatsız oluyor. Memleketimizi bölmek, karıştırmak, zayıflatmak için her türlü oyunu sahneye koymaktan çekinmiyorlar. Hem partimize, hem ülkemize yönelik hain girişimlerden hiç vazgeçmiyorlar. Yakın zamanda dış güçlerin tertiplediği FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini yeni atlattık. Milletimiz, karanlık güçlerin karşısına dikilerek, bu ülkenin, bu devletin, bu bayrağın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Hainlerin tezgâhını millî irademizle, vatan aşkıyla, bayrak sevgisiyle, millî mücadele ve Çanakkale ruhuyla bozduk. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek, parçalamak isteyenler, şimdi yeni bir tezgah peşindeler. Silahla, diplomasiyle başarılı olamayan hainler, ekonomimiz üzerinden oyun oynayarak, Türk milletini zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama herkes bilsinki ülkemiz, milletimizin iradesiyle bu karanlık oyunları da bozacaktır. Türkiye, emperyalist güçlerin önünde asla diz çökmeyecek, bu zorlu mücadeleden de Allah’ın izniyle başarıyla çıkacaktır" dedi.