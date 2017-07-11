Ak Parti İl Başkanı Torun, yeni dönem için İHA’ya konuştu

Ama gelinen bu noktada hiçbir problemimiz yok. Bize bu görev verilirse tekrar devam etmeye çalışırız. Burada kalıcı değiliz. Bir gün bayrağı devrettiğimizde bize hangi görev verilirse o görevi elimizden geldiğince yapmaya çalışırız, önemli olan bu davaya hizmet edebilmektir" dedi.

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Torun, kongre dönemine girdiklerini, Ak Parti kongrelerinin de şölen havasında olduğunu belirterek, "Kongremizi birlik beraberlik havası içerisinde demokrasi şöleni içerisinde gerçekleştirdik, bundan sonra da aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Biz gücümüzü birlik beraberlikten alıyoruz. Bunun dışında bizim birlik ve beraberliğimizi bozacak hareketlere izin vermeyeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bunu gerçekleştirme amacımızda hiçbir arkadaşımızı kırmama gayesi içerisindeyiz. Hiçbir arkadaşımızı kardeşimizi gönüldaşımızı kaybetme lüksümüz yoktur. Biz bir kişiyi dahi kazanmak için gece gündüz çaba gösteriyoruz. Biz kararları alırken istişare ile alırız. İstişareyi de en geniş anlamda yaparız. Biz kongrede görev almayı bir bayrak yarışı olarak görürüz. İstişare ile aldığımız karar neticesinde hangi arkadaşımıza görev verilirse hep beraber onun arkasında oluruz. Burada birçok arkadaşımızın adı geçebilir, değerlendirmelerde arkadaşlarımızın adı tabii ki geçecektir, istişareler neticesinde ne sonuç çıkarsa hepimiz saygı duyarız, tüm arkadaşlarımız bu anlayıştadır" dedi.

Ak Parti’nin temel felsefesinde istişare kültürü olduğunu hatırlatan Torun, "Bu istişareler tamamlandıktan sonra kongre sürecine gireceğimiz zaman mevcut arkadaşlarımızdan değişen de görevine devam eden de olacaktır. Kimse kırılmaz, gücenmez çünkü biz bunu bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz için bayrağı daha iyi taşıyacak arkadaşa görev vermekten kaçınmayız. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra il kongresi ile ilgili istişare yapılacaktır mutlaka. İstişarelerde bize bayrağı devretmemiz gerektiği söylenirse seve seve devrederiz ve o arkadaşımıza da destek oluruz. Ama gelinen bu noktada hiçbir problemimiz yok. Bize bu görev verilirse tekrar devam etmeye çalışırız. Önemli olan bu geniş manada istişarenin yapılmasıdır. Ben Bursa’da 6. İl başkanıyım. Baktığınız zaman; bir etkinlikte, dünya siyasetinde olmayan güzellikte hep beraber bir araya geliriz, Ak Parti’nin mayasında bu güzellik var. Geçmişte görev yapan arkadaşlarımız sırasıyla görevi devrettiler, bunun bir bayrak yarışı olduğu bilinciyle hareket ettiler. Bu durum benim için de geçerli. Burada kalıcı değiliz, bir gün bayrağı devrettiğimizde bize hangi görev verilirse o görevi elimizden geldiğince yapmaya çalışırız, önemli olan bu davaya hizmet edebilmektir" diye konuştu.