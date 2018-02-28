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28 Şubat 2018 18:33

Ak Parti İl Başkanlığı’nda yürütme kurulu belirlendi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda yoğun mesai sürüyor.

Ak Parti İl Başkanlığı’nda yürütme kurulu belirlendi

28 Şubat 2018 18:33


Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın iştirakiyle yapılan AK Parti 6. olağan il kongresinin hemen ardından yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştiren İl Başkanı Ayhan Salman, hız kesmeden yürütme kurulunu da belirledi. Salman kongrelerinin hemen ardından 2019’da gerçekleşecek olan tarihi seçimler için hazırlıklarına başladıklarını belirtti. İl yönetim ve yürütme kurullarının oluşması ile birlikte çalışmalarını hızlandıracaklarının altını çizen Başkan Salman, şunları söyledi:


“Kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz 50’ye yakın kongremiz ile partimizi hedeflerimize taşıyacak olan kadrolarımızı belirledik. İnşallah partimize ve teşkilatlarımıza yakışır şekilde şehrimizin her noktasında sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamacasına çalışmalarımızı yürütecek, halkımızla her zaman iç içe olacağız. Partimizin ülkemizin önüne koyduğu büyük hedefler yolunda üzerimize düşeni hep birlikte yapacağız. Yeni yönetim ve yürütme kurullarımızın Bursamıza ve partimize hayırlı olmasını diliyorum.”




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