AK Parti ilçe başkanları Ankara'da bir araya geldi

Mahallî seçimler öncesi hazırlıklarını hızlandıran AK Parti, ilçe başkanlarını Ankara'da bir araya getirdi. 42 ilden teşkilat başkanı ve 483 ilçe başkanının katıldığı istişare toplantısında, seçim çalışmaları ve uygulanacak yöntemler konusunda bilgilendirme yapıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katılarak ilçe başkanlarına seslendi.

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapılan 6. olağan kongresinde Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenen Erkan Kandemir, mahallî seçimlere yönelik ciddi bir hazırlık çalışması başlattı. İl teşkilatlarını ziyaret eden Kandemir, akademik eğitim çalışması kapsamında ise ilçe başkanlarını Ankara'da topladı. İki grup halinde ilçe başkanlarını eğitimden geçirecek olan AK Parti Genel Merkezi, birinci grup çalışmasını 483 ilçe başkanı ve 42 il teşkilat başkanı ile gerçekleştirdi. Birinci grup toplantısına Bursa İl Teşkilat Başkanı ve 17 ilçe başkanı da katıldı.

AK Parti 1. ilçe başkanları toplantısında ilgili bakanlar ve AK Parti Genel Merkez yöneticileri gündemi değerlendirdi. Seçimlere hazırlık maksadı taşıyan toplantıda partinin vizyonu, sosyal medya kullanımı, belediyecilik anlayışı anlatılarak, önümüzdeki sürecin hassasiyeti ve parti teşkilatlarına düşen görev ve sorumluluklar konusunda ilçe başkanlarına bilgiler aktarıldı. Toplantıda, geçmiş mahalli seçimler de değerlendirildi. AK Parti 2. ilçe başkanları toplantısında, kalan 41 ile bağlı ilçe başkanları eğitim sürecinden geçirilecek.

Toplantıya katılarak ilçe başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkezin eğitim çalışmasıyla önemli bir planlama yaptığını vurguladı. İstişare toplantılarının önemli bir maratona hazırlık süreci olduğunu kaydeden Erdoğan, ilçe başkanlarını, ülkenin dört bir yanında partinin davasını omuzlayan, ülkesi ve milleti için koşturan, fedakar ve kıymetli yol arkadaşları olarak nitelendirdi.

Ankara'daki toplantıyı değerlendiren AK Parti Bursa İl Teşkilat Başkanı Hüseyin ÖmerAybar, 17 ilçe başkanıyla tam kadro katıldıkları toplantının oldukça verimli olduğunu söyledi.