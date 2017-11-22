AK Parti İnegöl İlçe Başkan Adayı Mustafa Ersan oldu

İlçe kongreleri ertelenen AK Parti’de ilçe başkanlıkları için temayül yoklamaları ve mülakatlar tamamlandı. Geçtiğimiz hafta 7 ismi Bursa İl Başkanlığına mülakata gönderen AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel, geçtiğimiz gün ise 3 aday adayı ile birlikte Ankara’ya gitti. Ankara’ya mülakata giden Mustafa Ersan, Nezir Kuyumcu ve Sedat Öpçiner isimlerinden Mustafa Ersan’ın ilçe başkan adayı olması kararlaştırıldı. 2008 yılında AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatına katılan Ersan, 2008-2011 yılları arasında ve 2012/2014 yılları arasında Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1960 Düzce doğumlu ve bir çocuk babası olan Ersan İnegöl’de esnaflık yapıyor. Öte yandan, AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı kongresinin Aralık ayı içerisinde yapılacağı öğrenildi.