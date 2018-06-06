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06 Haziran 2018 14:41

Ak Parti Milletvekili Adayı Ahmet Kılıç, seçim kampanyasını gece gündüz sürdürüyor

AK Parti Bursa 1.

Ak Parti Milletvekili Adayı Ahmet Kılıç, seçim kampanyasını gece gündüz sürdürüyor

06 Haziran 2018 14:41

Bölge Milletvekili adayı Ahmet Kılıç, seçim kampanyası boyunca gecesini gündüzüne katarak partisinin vaadlerini vatandaşa anlatıyor.


AK Parti’nin 16 yıllık serüvenini AK kadroların bu süre zarfında durmadan, yorulmadan ve aşk ile çalışmalarına bağlayan Kılıç, ‘Partimizin kurucusu ve lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize hizmet adına ömrünü bu davaya feda etti. Bu anlamda gençliğe hep örnek oldu. Bizler de zirvede olan bu bayrağı hep burada bırakmak uğruna, ömrümüzü feda etmeye hazırız. Yeni ve güçlü Türkiye’nin gelecek nesillere ulaşabilmesi için istikrar gerekli. Bu da sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleşebilir" dedi.


AK Parti teşkilatlarında gençliğin önemine vurgu yapan Kılıç, ‘AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı siyaset öğretici bir merkez gibidir. Buralarda yetişen kardeşlerimiz ilerleyen yaşlarında parti kadrolarında görev alarak ülkemize hizmet ederler. Bu geçmişte böyle oldu. Cumhurbaşkanımız’ın desteğiyle seçme seçilme yaşının 18 yaşına çekilmesi bunun en bariz örneğidir. Gelecekte emin olun, gençler ülke yönetiminde daha da fazla söz sahibi olacaklar. O yüzden durmadan ve yorulmadan çalışmak gerekiyor. Ülkeye katma değer sağlamak gerekiyor.’ diye konuştu.


Vatandaşın ilgisi ve samimiyetinden mutluluk duyduğunu ifade eden Ahmet Kılıç, “24 Haziran sonrası Türkiye çok farklı bir konuma ulaşacak, ayağındaki prangalardan kurtulacak. Önünü daha net gören ülkemiz, Batılı emperyalist güçlere karşı sağlam bir duruşu bir kez daha göstermiş olacaktır” şeklinde konuştu.




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