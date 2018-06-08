Ak Parti milletvekili adayı Ahmet Yelis:

AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki seçim bürosunu düzenlenen törenle açtı. Açılışta konuşan Yelis, seçim süresi boyunca çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağını belirtti.

Milletvekili adayı Yelis, "Bizim çıktığımız bu yol sadece 24 Haziran’da sona erecek bir yol değildir. Bizim çıkmış olduğumuz yol dünyada bir tek mazlumun dünyada bir tek işkencenin zulmün kalmayacağı yineden nizamı alemin tesis edileceği yeniden ilahi kelimetullah için vücut bulacak. Bizleri seçtiğiniz takdirde meclise yolladığınız takdirde çıkarak olduğumuz kanunlar ile hem Bursamızın hem de Türkiyemizin hem Türk İslam ülkücülerinin tüm milliyetçilerin tüm vatanperverlerin meşru hak olan hukuk içerisinde bütün ihtiyaçlarını karşılayıp yerine getireceğiz" dedi.

"Nal toplattırarak oradan söküp atacağız"

Terör örgütleri ile ilgili açıklamalarda bulunan milletvekili adayı Yelis, "Ülkemizin güneyinde Kürt koridoru adı altında aslında büyük İsrail’e giden bir yapılanma oluşturma çabası içerisine girdiler. Ama biz gerek ordumuz ile gerek kararlı Cumhurbaşkanımızın iradesi ile hükumetimiz ile ne yaptık 2 ayrı noktadan aynen bunların yaptığı tuzakları kafalarına geçirdik. O alanı yardık ortadan geçtik. Bundan sonra da sıra Amerika’da duysun İsrail’de duysun bunların Fırat’ın doğusunda yapmış oldukları yapılanmaya gelmiştir. Bundan sonra Türk ordusu Türk devleti asla teröre müsaade etmeyecek. İsrail’in öncülük ettiği Amerikalıların eğittiği Fransa’nın ben geç kaldım. Ben de bu işin içindeyim dediği yapılanmayı nal toplattırarak oradan söküp atacağız. Bizi kimse tehdit edemez. Biz tarihe ahlakı adaleti hakça paylaşımı ve insanlığı öğretmiş Büyük Türk milletinin torunlarıyız. Yarın da bu çizgi aynen devam edecek bütün dünya kapitalistlerin emperyalistlerin zulüm sahiplerinin bu zulmüne Türk milletinin tekrar ayağa kalkması ile cevap verecek. Yiğit düştüğü yerden kalkar" diye konuştu