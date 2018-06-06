Yıldırım Belediyesi, ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi kapsamındaki önemli bir projenin daha startını verdi. Piremir Mahallesi’nde 10 bin 516 metrekare alana inşa edilecek kapalı pazar yerinin temeli, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili adayları Ahmet Kılıç ve Ahmet Yelis, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla atıldı.

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis, "Bugün burada Piremir Mahallesi pazar yeri temelini atmak için bir araya geldik. AK Parti hizmet noktasında kendisi ile yarışan bir parti. Bir insanın kendisi ile bir kurumun kendisi ile yarışması kadar zor bir iş yoktur. Seçim çalışmalarımız sonucunda bölgemizdeki semt pazarlarını da gezdik. Yüksek oranda pazardaki esnaftan da müşteriden de kapalı pazar yerlerinin sayısının çoğaltılması talepleri vardı. Kapalı pazar alanımız 10 bin 516 metrekare alan, 339 tezgah, 150 araçlık otopark kapasitesi olan içerisine idari teknik birimleri de alan çok modern bir tesise kavuşacak bölgemiz. Hizmet noktasında AK Parti bir nevi kendisi ile yarışan bir partidir. Bu yarışı halka hizmet hakka hizmettir düşüncesiyle en üst noktaya çıkaracağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde Bursa’da açık pazar alanı kalmayacak bütün mahalleler kapalı pazar alanına kavuşacaklar" dedi.