Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, sıkılmadık el gidilmedik yer bırakmıyor. Yenişehir ilçesinde et, süt, yağlı tohum üreticileri ile bir araya gelen Yelis, tarım ile ilgili alınabilecek önlemleri açıkladı.

AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, "Uzun yıllardır gündemden hayvancılık, et fiyatları düşmemektedir. Bunun ana sebebi kapalı ve yarı açık sabit hayvancılığın yaygınlaşmasıdır. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu sebeple mera yayla hayvancılığının teşviki gerekir. Meraların korunması geliştirilmesi şarttır. Bu sebeple meralar kontrol altına alınacaktır. Hayvancılık teşvikinde mera hayvancılığına teşvik edilecektir. Ayrıca Ülkemizin yağ ve protein gereksinimleri göz önüne alınarak, yağlı tohumlu bitkilerin, en az tahıllar kadar stratejik öneme sahip bir ürün olduğu, her kesim tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de yağlı tohum üretimini yönlendirmek üzere, değişik kesimlerin temsilcilerinden oluşan ’Yağlı Tohumlar Konseyi’ kurulmalıdır. Yağlı tohum alımları ile görevli birlikler yeniden yapılandırılmalı, TMO ve Tarım Kredi

Kooperatifleri de alımda görevlendirilmelidir" dedi.

"İç piyasada sağlıklı bir fiyat oluşumunu sağlayabilmek için, yağlı tohum veya ham yağ ithalatı bir takvime bağlanmalıdır" diyerek sözlerini sürdüren Yelis, "Üretim döneminde, gümrük vergileri en üst düzeyde tutularak, ithalata kısıtlama getirilmelidir. Yağlı tohumların fiyatları serbest piyasa koşullarına göre oluşturulmalıdır. Destekleme primleri gelir rekabetinin yağlı tohumlar lehine olacak şekilde verim ve parite dikkate alınarak ekim öncesi belirlenmeli ve ödemeler hasat sonrası hemen yapılmalıdır. Adı üzerinde fark ödemesi olan desteklemeler dış piyasa ve iç piyasa fiyatlarına göre değerlendirilmelidir. İç piyasa fiyatlarının aşırı düzeyde düşmesi durumunda, prim miktarının derhal artırılması gerekmektedir. Bu şekilde yağlı tohum üreticisinin fiyat düşmesinden dolayı mağduriyeti önlenmiş olur. Yağlı tohumlu bitkilerin üretiminde kullanılan girdilere uygulanan dolaylı vergiler azaltılarak, ürün maliyetinin, dış pazarlarla rekabet edebilecek düzeylere indirilmesi sağlanmalıdır. Yağlı tohum üretimi düşük faizli kredilerle desteklenmelidir. Şeker pancarı ekim alanlarında, şeker fabrikaları ve şeker şirketi vasıtasıyla pancarla ekim nöbetine girebilecek ayçiçeği, soya ve kolza bitkilerine alım garantisi verilmeli, ayni ve nakdi yardımlar ve prim farkı ödemesi yapılmalıdır" diye konuştu.