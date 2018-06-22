Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 12:37

AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, TÜMSİAD’ı ziyaret etti

AK Parti Bursa Milletvekili adayı ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, TÜMSİAD Bursa Şube Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, TÜMSİAD’ı ziyaret etti

22 Haziran 2018 12:37

TÜMSİAD üyeleriyle bir araya gelen Yelis, ekonomi ve sanayi sektöründe çalışmalar yapacağını söyleyerek, kendisine destek vermelerini istedi.


Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şube Başkanlığını ziyaret etti. Üyeler ile bir araya gelen Yelis, ekonomi ve sanayi alanında çalışmalar yapacağını belirterek, kendisini desteklemelerini istedi.


Açıklamalarda bulunan Yelis, "Düşük ölçekli firmalara baktığımızda bizim tespitlerimize göre en büyük sıkıntı ara eleman noktasında sanki bizim sanayimiz üretimimiz en üst ve altta taban arasında nitelikli iş gücüne sahip ama o ara kesimde büyük bir sıkıntı var. Bunu da tabi iş dünyası kendi imkanları ile kapatmaya çalışıyor. 28 Şubat dönemi gibi bir süreci sadece siyasal veya bir takım dini özgürlükler anlamında yaşamadık. O süreçte maalesef meslek liseleri de darbe gördü. Özellikle kat sayı noktasında ticaret liseleri meslek liseleri imam hatipler gibi okulların önünü kesmek maksadıyla meslek liseleri de bir nevi tırpan yedi. Özellikle biz bu orta gelir tuzağından kurtulup ilk 10’a geleceksek eğer dünya çapında böyle bir hedefimiz varsa bu sadece ve sadece ekonominin kendi kuralları içerisinde olabilecek bir şey değil. Mutlaka eğitimli kadronun da yetişmesi aynı zamanda o kadronun da bir ’kızıl elması’ olması lazım. Türkiye maalesef yeni nesillerin kızıl elmalarını kaybetti. Bizim bir taraftan fen ilimlerinde çok üstün nitelikli insan yetiştirirken bu insanların da vatansever devleti ile barışık milleti ile barışık değerleri ile hayat tarzı haline getirecek insan da yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç