TÜMSİAD üyeleriyle bir araya gelen Yelis, ekonomi ve sanayi sektöründe çalışmalar yapacağını söyleyerek, kendisine destek vermelerini istedi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şube Başkanlığını ziyaret etti. Üyeler ile bir araya gelen Yelis, ekonomi ve sanayi alanında çalışmalar yapacağını belirterek, kendisini desteklemelerini istedi.

Açıklamalarda bulunan Yelis, "Düşük ölçekli firmalara baktığımızda bizim tespitlerimize göre en büyük sıkıntı ara eleman noktasında sanki bizim sanayimiz üretimimiz en üst ve altta taban arasında nitelikli iş gücüne sahip ama o ara kesimde büyük bir sıkıntı var. Bunu da tabi iş dünyası kendi imkanları ile kapatmaya çalışıyor. 28 Şubat dönemi gibi bir süreci sadece siyasal veya bir takım dini özgürlükler anlamında yaşamadık. O süreçte maalesef meslek liseleri de darbe gördü. Özellikle kat sayı noktasında ticaret liseleri meslek liseleri imam hatipler gibi okulların önünü kesmek maksadıyla meslek liseleri de bir nevi tırpan yedi. Özellikle biz bu orta gelir tuzağından kurtulup ilk 10’a geleceksek eğer dünya çapında böyle bir hedefimiz varsa bu sadece ve sadece ekonominin kendi kuralları içerisinde olabilecek bir şey değil. Mutlaka eğitimli kadronun da yetişmesi aynı zamanda o kadronun da bir ’kızıl elması’ olması lazım. Türkiye maalesef yeni nesillerin kızıl elmalarını kaybetti. Bizim bir taraftan fen ilimlerinde çok üstün nitelikli insan yetiştirirken bu insanların da vatansever devleti ile barışık milleti ile barışık değerleri ile hayat tarzı haline getirecek insan da yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.