Yelis, iftarın ardından gittiği Tahtalı Köyü’ndeki vatandaşlara Cumhur ittifakını anlattı.

Beşevler BURFAŞ Tesisleri’nde düzenlediği iftara Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis de katıldı. İftara gelen yaklaşık 2 bin vatandaşa seslenen Yelis, “15 Temmuz sonrasında 7 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli mutabakat çağrısına katkı sağladık. "Türkiye’de bir ve beraber olalım" çağrısına müspet cevap vererek bugün Büyük Birlik Partisi olarak bu günlere uzanan çizginin başlangıcının temelini attık. Bugün sizlerle birlikte Türkiye’nin mutlu yarınlarının istikrarına kavuşmak üzere birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Cumhur ittifakı ile oluşturulan birlikteliğin Türkiye’de azami müşterekleri olanların bir araya gelmesiyle bu milletin geleceğine çok olumlu katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah 25 Haziran sabahı Türkiye yeni ve güçlü bir döneme uyanacak. 24 Haziran Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden zafer kazandığı ve meclisteki kahir ekseriyeti de AK Partinin kazandığı bir gün olacaktır. Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Myanmar’da, Guta’da bütün insanlığa karşı yapılan zulümlere dur diyecek ümmetin umudu Türkiye’dir. Tek bir insan bile olsa bütün zulümleri şiddetle kınıyorum. Bu coğrafyada bu büyük millete hiç kimse diz çöktüremez. Biz yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edelim" dedi.

Daha sonra Nilüfer ilçesinde bulunan Tahtalı Köyü’ne giden Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, köy meydanında bulunan vatandaşları ziyaret ederek Cumhur ittifakını anlattı.