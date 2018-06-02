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02 Haziran 2018 19:15

AK Parti milletvekili adayı Yelis, seçim çalışmalarına Yenişehir’de devam ediyor

AK Parti Bursa 2.

AK Parti milletvekili adayı Yelis, seçim çalışmalarına Yenişehir’de devam ediyor

02 Haziran 2018 19:15

bölge milletvekili adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmalarına Bursa Yenişehir’de devam ediyor. Yelis, Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerine vatandaşlık verilmesini istedi.


Yenişehirli vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Yelis,"Bizimle hemen hemen aynı dili konuşan resmi sayıları 12 milyon gayrı resmi sayıları 24 milyondan az olmayan UYGURLAR hem soydaşımız, hem de dindaşımızdır. Son günlerde Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum (86) hapishanede şehit edildiği haberleriyle gündeme taşınan Uygurlar zulüm altındadır. Çin devleti Müslüman Uygur Türklerine öz vatanlarında insanlık dışı zulümler yapıyor. Katliamlar, toplama kampları, ramazanda zorla içki içirme, Uygur kızlarını zorla Çinlilerle evlendirme, asimilasyon politikası izliyorlar. Türkiye’den gönderilenler hemen hapse atılıyor, öldürülüyor. Çin ile ticari ilişkilerini düşünerek hiç bir İslam ülkesi Uygurlara uygulanan zulmü gündemine almıyor, almaktan kaçınıyor. Avrupa’ya veya başka bir ülkeye giden Uygur ve Kafkasyalılar önce mülteci statüsüyle kamplara alınıyor, belirli bir maaş bağlanarak çocuklarının eğitim hakları ve kalma yerleri yaklaşık 3 yıl boyunca garanti edilmiş oluyor. Üç yıl sonunda uygun görülenler çalışma izni alarak o toplumun iş gücüne katılıyor. Nedense biz, ne Kafkasyalılara ne de sırada bekleyen Uygur ve Özbeklere, bırakın vatandaşlık hakkını vermeyi onlar için uluslararası mülteci hukukunu bile işletmiyoruz. Türkiye zulme uğrayanlara kapılarını bugüne kadar açmış, açık kapı politikası izlemiş bir büyük devlettir. Bu sebeple, dini, milleti ne olur ise olsun, bu soydaşlarımızın, dindaşlarımızın da Türkiye’de yaşayan Suriyeli, Bulgar, Makedon, Batı Trakyalı kardeşlerimiz kadar yaşama hakkı vardır" dedi.


Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis ailesi ile birlikte Yenişehirli vatandaşları ziyaret ederek oy istedi.




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