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14 Nisan 2017 10:59

AK Parti Milletvekili Karaburun: "CHP anayasa çalışmalarına katılmadı"

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Biz gelin birlikte anayasa yapalım dedik.

AK Parti Milletvekili Karaburun:

14 Nisan 2017 10:59

MHP bizimle birlikte çalışırken, CHP çalışmalara katılmadı" dedi.


Bursa’nın İznik ilçesinde konuşan Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 16 Nisan öncesi referandum değerlendirmesinde bulundu. Karaburun, "Biz neden ’evet’ dediğimizi halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. 1982 askeri darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Hala daha köhneleşmiş bir anayasamız var. Biz dedik ki gelin hep beraber anayasa yazalım. Bizi ifade edecek bir anayasa olsun. Sağ olsun MHP bizimle birlikte bu çalışmalara katıldı. Fakat onun haricinde CHP baştan bir ’hayır’ dedi ve bu çalışmalara katılmadı. MHP ile birlikte yaptığımız çalışmalarda bir adım onlar, bir adım biz derken ortaya 18 madde çıkartmış olduk. CHP’ye defalarca gelin dememize rağmen gelmediler. Bu 18 maddeye bakıldığı zaman ’hayır’ diyeceğiniz bir şey yok. Halkımızı bu 18 maddede neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Muhalefet partisinin kullandığı en büyük argümanın ’diktatör’ iddiası olduğunu dile getiren Karaburun, "Diktatörlük olacak diyorlar. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Bizim üç erkimiz var.Yasama, yürütme ve yargı. Yasama da milletvekilleri, yürütmede cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar kurulu var. Yargıda HSYK kurulu var. Bizler cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet suçundan yargılanmasın, sizler gibi yargılanabilsin istiyoruz. Bir diktatör yargılanabilir mi? Biz bunun izahını yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


’Hayır’ diyen seçmene bakılması gerektiğinin altını çizen Karaburun, ’Hayır’ diyenlere bir bakalım, kimler diyor? CHP, DHKP-C, HDP, PKK, Almanya, Hollanda, İsviçre ’Hayır’ diyor. Peki bunlara ne? Meclisteki temsili olan partileri anlayabiliyorum da baktığınız zaman yurt dışının da hayır demesini anlamakta zorluk çekmiyoruz. Mesela Almanya için konuşalım. Biz dünyanı en büyük havalimanını İstanbul’a yapıyoruz. Bu havalimanın Almanya’da rakibi var. Dolayısıyla İstanbul mevki olarak çok güzel bir yerde. Yani Avrupa ile Asya’yı birleştiren yerde. Dolayısıyla bütün uçaklar bizim ülkemize inmiş olacak. Yani Almanya’nın pastasını bölmüş değil pastanın tamamını almış olacağız. Ülkemize inen uçaklar bedel ödeyecek mi? Ödeyecekler ve ekonomimiz yükselmiş olacak. Ekonomi demek halkın refahı oranının yükselmesi demek" dedi.


MHP içinde ’hayır’ cephesinin olduğunu sözlerine ekleyen Karaburun, "15 Temmuz bizim direniş günümüz, 16 Nisan’da diriliş günü, şahlanışımız olacak. Özellikle MHP içinde ’hayır’ cephesi de var, bunu çok iyi biliyoruz. Bu hayır cephesi 16 Nisan’da hayır çıkarsa kimlerle kutlama yapacak? PKK ile birlikte. Bu onların kabul edebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle onları da tekrar düşünmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.




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