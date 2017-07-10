AK Parti milletvekilleri FETÖ davasını takip etti

Davayı AK Parti milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Yurdakul Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Hacı Hüseyin Ç, Ertuğrul Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç, Ali Y. ve Duran D. ile tutuksuz sanıklar Bilal D. ve Ali B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Murat Y. ise SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmaya başbakanlık adına Rıfat Bakan müdahil avukat olarak katıldı.

Duruşmanın öğleden önceki kısmında, 15 Temmuz gecesi Akkuş’u gözaltına alan ekipte yer alan dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Eliaçık, şahit sıfatıyla dinlendi. Eliaçık, mahkeme huzurunda, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve emniyet güçleri olarak aldıkları tedbirleri aktardı. Darbe girişimiyle ilgili gelişmeleri takip ederken Akkuş’un gözaltı emrini Cumhuriyet Savcısı Abdulhamit Erdem’den aldıklarını anlatan Eliaçık, "Biz gözaltı emrini aldıktan sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne gittik. Aslında darbe girişimi olduğu için bize zorluk çıkarılacağını düşünüyorduk, o sırada Yüzbaşı Şevket Soyer gelip, dönemin Garnizon Komutanı Seyfullah Saldık’ın emriyle bize yardımcı olacağını söyleyince memnun olduk" diye konuştu.

Eliaçık, nizamiyeden içeri girdikleri sırada yaşananları da şu ifadelerle anlatttı:

"Girişte bir teğmen bize zorluk çıkarınca yanımızdaki yüzbaşı onu uyardı, içeri girdik, zaman zaman direnmelere maruz kaldık. Sonra odayı tespit ettik, direnmelere rağmen odaya girdik. Biz odaya girince, Akkuş bazı görüşmeler yapmak için müsaade istedi. Vali, başsavcı ve emniyet müdürüyle teslim olmayacağı yönünde konuştu. Sonra hepsi teslim olması gerektiğini söyleyince biz de aldık. Ertuğrul Yüksel’in de gözaltı emri gelince, Yüksel’in yanında getirdiği Akkuş’a ait olduğunu söylediği çantada bu sıkıyönetim emirleri vardı."

Eliaçık, gözaltı işleminden sonra, darbe toplantısı yapıldığı ve kimlerin orada bulunduğu yönünde tespitte bulunduklarını ve bu konuda tutanak tuttuklarını dile getirerek, bu tespiti sanıkların çapraz sorgularında söylediklerine dikkati çekti.

Sanık avukatlarının şahit Eliaçık’a yönelik soruları üzerine mahkeme başkanı, avukatları tanığı yönlendirmemeleri konusunda uyardı. Duruşmaya başbakanlık adına katılan Avukat Rıfat Bakan, şahide yargılanıyormuş gibi sorular sorulmaması gerektiğini belirterek, mahkeme başkanına itiraz etti. Mahkeme başkanı da tekrar sanık ve avukatlarını uyardı.? Duruşma öğleden sonra da devam edecek.

FETÖ davalarının takipçisi olacaklarını söyleyen vekiller adına açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, "Biz FETÖ davalarını gözlemci olarak sürekli takip ediyoruz. İl başkanlığı olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız başından bu yana gözlemci olarak takip ediyor. Bugün itibariyle milletvekillerimizin de müsait olduğu bir zaman oldu. Mecliste çok yoğun çalışmaları vardı. Zamanları müsait olduğu için bugünkü FETÖ davasına onlar da katıldı. Bu davalar başından sonuna takip edilmesi, mağdurların ve mazlumların haklarının korunması gereken davalar. Bugünkü duruşmada gördüğümüz üzere, FETÖ’cüler şov yapma peşindeler. Sanki darbe yapmadık, bu iş kendiliğinden oldu, darbe teşebbüsü yokmuş gibi bir havaya sokmaya çalışıyorlar. Burada bulunmamızın esas sebebi, bu davaların sahipsiz olmadığını göstermek. Takip etmeye de devam edeceğiz. Başbakanlığımız adına müdahil avukatlarımız duruşmalara katılmaya başladı. Biz milletimizin, mağdur ve mazlumların haklarını korumak için davaları takip edeceğiz. Ben bir hukukçu olarak baktığımda, sanki olayın hiç özüne girmeden, sulandırma çalışması olduğunu görüyorum. Gerek sanıkların, gerekse sanık vekillerinin sordukları sorular davayı sulandırmaya yönelik. Mahkeme ilgisiz soruların önünü kapattı. Vatandaşımız da davanın sulandırılmak istendiğini görüyor. Buna karşı böyle bir tepki oluştu. İşin özü, onların darbe yaptığı ortadadır. Sanki darbe yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Böyle ihanet kalkışmasını yapanların cezasız kalması düşünülemez. Milletimiz bir an önce bu hainlerin cezalandırılmasını istiyor" dedi

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, "15 Temmuz bu hain kalkışmanın birinci yıl dönümüne doğru gelmekteyiz. Parti olarak bir çok faaliyetle hem şehitlerimizin ruhunu yad edeceğiz, hem de kalkışmanın, bu işgal girişiminin hiçbir şekilde unutulmaması için gereken neyse onu yapacağız" şeklinde konuştu.