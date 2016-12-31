Ak Parti Osmangazi’de 2016’nın son danışma toplantısı yapıldı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nın 2016 yılı son ilçe danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Başkanlık Salonu’nda yapılan 2016 yılı son daraltılmış ilçe danışma meclisi toplantısına; AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, belediye meclis üyeleri, anakademe, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra mahalle başkanları katıldı.

2016 yılının değerlendirmesinin yapıldığı ve 2017 yılındaki çalışmaların detaylarıyla görüşüldüğü ilçe danışma meclisinin açılışında konuşan İlçe Başkanı Ali Yılmaz, “Acısıyla tatlısıyla 2016 yılını geride bıraktık. 2016’da unutamayacağımız şeyler yaşadık; 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi gibi. Bunları asla ve asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. İnşallah 2017 yılı, ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirir” dedi.

Ali Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.