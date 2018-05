Ak Parti Seçim Startını İshakpaşa’dan Verdi

Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Parti Bursa Milletvekili Adayları Avukat Vildan Yılmaz Gürel, Burcu Yaran, İsmail Özkan, AK Parti eski Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, Belediye Meclis üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları ile partililerin katıldığı törende, İshakpaşa Türbesinde edilen dualarla seçim startı verildi.

Duanın ardından İshakpaşa Türbesi önünde toplanan partililere hitap eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, “24 Haziran da yapılacak olan seçimler için geleneksel hale gelen İshak Paşanın huzurundan seçim startımızı vermek için buraya toplandık. Biz, sefer bizden zafer Allahtan diyoruz. Halisane niyetlerimizle yola çıkıp, İnegöl’de çıtayı en üstlere kadar yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “24 Haziran seçimlerine startı vermek için burada toplandık. 24 Haziran’da dünyanın beklediği bir seçimi gerçekleştireceğiz. Çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Biz ekip olarak, sadece bugün değil 2001’den buyana sadece seçim arefelerinde çalışan, hazırlık yapan bir teşkilat değiliz. Seçimler bitse de, bildiğiniz gibi her seçimden galip gelsek de hiçbir zaman usule aykırı bir hareket içerisinde bulunmadan, yeniden çalışmalarımıza başlayıp, milletimiz için hizmet etmeye devam ettik. Bugün için de aynısını tekrar edeceğiz. Biz hazırlıklarımızı her gün, her zaman yaptık. Yapılacak olan seçimin öncelikli olarak şehrimize, daha sonra Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.