AK Parti teşkilatları Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

AK Parti Bursa ilçe teşkilatları, Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı.

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan tarihi yolculuğunun anlatıldığı dev müze, açılış öncesinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde resmî açılışı yapılacak olan Fetih Müzesi'ni gruplar halinde AK Parti ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine gezdirdi.

Müzenin yanı sıra ekolojik mimarî anlayışı ve enerji verimliliği ile 'yeşil bina' özelliğine sahip olan eseri ziyaret eden Gürsu, Kestel, Mudanya, İznik, Orhangazi, Yenişehir ve İnegöl AK Parti teşkilatları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı. İlk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı ve Bursa döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezen ziyaretçiler, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın fetih gününün anlatıldığı panoramik resmi heyecan içinde inceleyen ziyaretçiler, adeta zaman tünelinde 1326 yılının Bursa'sına yolculuk yaptıklarını belirtti.

Ziyaretin ardından duygularını anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa'nın muhteşem bir eser kazandığını ifade ederek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum. AK belediyeciliğin ne olduğunu burada en iyi şekilde göstermiş. Aracımızla geçerken dışarıdan baktığımızda müthiş bir proje olduğunu görüyorduk. Fakat, müzenin içini gezdiğimizde daha büyüleyici olduğunu gördük. Bu eserin yapılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de müzenin kendilerini çok etkilediğini anlatarak, “Büyük bir heyecanla müzeyi giriş katından itibaren gezdik. Ancak bizi şok eden kısmı kubbe bölümüydü. O kubbenin altına girdiğimizde nerede olduğumuzu anlamak mümkün değildi. Başkanımız Mustafa Dündar ve teknik kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Bu eser, Bursa'mıza büyük farklılık katacaktır. Turizm şehri olan Bursa'mızın tarihî ve kültürel dokusu, Uludağ'ı, denizi çok farklı. Bu özelliklere Fetih Müzesi de ayrı bir farklılık getirecek” dedi.