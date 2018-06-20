Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 14:33

AK Parti’li aday Yelis, çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıttı

AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaret sonucu çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı.

AK Parti’li aday Yelis, çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıttı

20 Haziran 2018 14:33

Çocukların eğitimi ile açıklamalarda bulunan Yelis, "Eğitim 3P’dir plan, proje ve program işi. Turnacı başılık ise Türklerin işidir" dedi.


Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden adeta 24 saat mesai yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, İnegöl’de ziyarette bulunduğu bir mahallede çocuklarla bir raya geldi. Yelis, yoğun ilgi gösteren çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çocukların eğitim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yelis, “Eğitim 3P’dir; plan, proje ve program işi. Turnacı başılık ise Türklerin işidir. Ülkelerde ekonomik ve eğitim açısından sıçramaları yapabilecek insanların bulunması ve gerekli eğitimi almaları ile mezuniyet sonrası kendilerini geliştirebilecek imkanların sağlanması en önemli hedeftir. Bu cümlenin karşısına yazılabilecek en güzel karşılık tarihimizdeki Enderun sistemidir. Turnacı başılık sistemidir. Ülkemizdeki öğrenim gören öğrencilerin ilk yüzde 1 lik kısmı TÜBİTAK önderliğinde açılacak okullarda eğitilmelidir. Eğitimin alanı da 3P kuralına göre (plan-program-proje) belirlenecek Türkiye’nin gelişim hedeflerine göre yapılmalıdır. Mezuniyet sonrası yüksek gelirli iş - araştırma bütçesi garantisi verilmelidir. İHA-SİHA gibi yüksek teknoloji isteyen işlerin yapılması ve kullanılabilir olması doğru planlama -yönlendirme yapıldığında nelerin başarılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bilgi çağında kural; ‘herhangi bir konuda bir insan tarafından bir şey yapılabiliyor ise bu yapılan bizim tarafından da yapılabilir’ şeklinde belirlenmiştir.


Turnacı başılık sistemi güncellenmeli, kaliteli insan gücümüz doğru planlanma ile doğru alanlara yönlendirilmelidir. Bunun ana kaynağı eğitim alanında çalışan öğretmenlerimize göz bebeğimiz gibi bakmamızdır. Eğitim alanı tercih edilebilir alan haline dönüşmelidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
  • Perşembe
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç