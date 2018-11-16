AK Parti'li başkanın aracına çarpan motosikletli yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı'nın kullandığı araç ile çarpışan motosiklet sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ortaköy yolu üzerinde AK Parti İnegöl Kadın Kolları Başkanı Esra Leblebici kullandığı 16 F 8251 plakalı araç ile iddiaya göre biranda sola manevra yaptığı sırada arkasından gelen Bayram A. yönetimindeki 09 RG 792 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen motosiklet sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine glen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.