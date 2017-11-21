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21 Kasım 2017 12:14

AK Partili kadınlar çocuklara kitap dağıttı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları, Kitap Okuma Haftasında çocuklara kitap dağıttı.

AK Partili kadınlar çocuklara kitap dağıttı

21 Kasım 2017 12:14


Dünya Kitap Okuma Haftası münasebetiyle AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Mudanya Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek, çocuklara kitaplar dağıtıp ikramlarda bulundu. Kadın Kolları Başkanı Nalan Akar çocukların ailelerine seslenerek, “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri çocuklarımıza örnek olmak adına lütfen kitap okuyalım. Biz okursak onlar da okuyacaktır. Okuyan insan ışık olur. Geleceğimizin aydınlık olmasını istiyorsak bizler de lütfen okuyalım” diyerek, çocukları ve ailelerini kitap okumaya teşvik etti.




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