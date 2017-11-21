AK Partili kadınlar çocuklara kitap dağıttı

Dünya Kitap Okuma Haftası münasebetiyle AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Mudanya Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek, çocuklara kitaplar dağıtıp ikramlarda bulundu. Kadın Kolları Başkanı Nalan Akar çocukların ailelerine seslenerek, “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri çocuklarımıza örnek olmak adına lütfen kitap okuyalım. Biz okursak onlar da okuyacaktır. Okuyan insan ışık olur. Geleceğimizin aydınlık olmasını istiyorsak bizler de lütfen okuyalım” diyerek, çocukları ve ailelerini kitap okumaya teşvik etti.