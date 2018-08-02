Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 11:45

‘AK’ vekiller Büyükşehir’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekillerini makamında ağırladı.

‘AK’ vekiller Büyükşehir’de

02 Ağustos 2018 11:45

Milletvekillerinin tecrübe ve enerjilerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Aktaş, yeni dönemde ‘uyum ve ahenk içerisinde’ Bursa’ya hizmet etmeyi istediklerini söyledi.


TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mesten, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Ahmet Kılıç ve Muhammed Müfit Aydın’ın katıldığı ziyarette, yapılan ve devam eden yatırımlar ele alındı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kısa, orta ve uzun vadede hedeflerini konuşarak, bu konuda milletvekillerinin görüş ve düşüncelerini dinlediklerini ifade etti. 11 milletvekili içerisinde tecrübeli ve yeni isimlerin yer aldığını ancak Bursa’yı çok iyi tanıyan bir kadronun iş başında olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Ben inanıyorum ki tecrübe, gençlik ve birikimle, yeni dönemde de Bursa’nın beklentilerini ziyadesiyle karşılayacağız. Seçilen milletvekillerimizi kutluyorum. Bursa’nın önemli kazanımları için Ankara ayağında yardımlarını hissedeceğimize inanıyorum. Dönem dönem bir araya gelerek, projelerimizi ve bulunduğumuz noktayı konuşacağız. Bursa’nın her köşesi ayrı bir değer. Kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna 17 ilçenin tamamına yönelik projeler geliştirmeliyiz" dedi. 2018 yılını ’yol, ulaşım ve yarım kalan projeleri bitirme’ yılı ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Büyük bir heyecan ve gayretle çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlikten Bursa kazançlı çıkacaktır " diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ve bürokratların da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş tarafından ‘9 aylık süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında’ milletvekillerine sunum yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç