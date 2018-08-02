‘AK’ vekiller Büyükşehir’de

Milletvekillerinin tecrübe ve enerjilerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Aktaş, yeni dönemde ‘uyum ve ahenk içerisinde’ Bursa’ya hizmet etmeyi istediklerini söyledi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mesten, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Ahmet Kılıç ve Muhammed Müfit Aydın’ın katıldığı ziyarette, yapılan ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kısa, orta ve uzun vadede hedeflerini konuşarak, bu konuda milletvekillerinin görüş ve düşüncelerini dinlediklerini ifade etti. 11 milletvekili içerisinde tecrübeli ve yeni isimlerin yer aldığını ancak Bursa’yı çok iyi tanıyan bir kadronun iş başında olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Ben inanıyorum ki tecrübe, gençlik ve birikimle, yeni dönemde de Bursa’nın beklentilerini ziyadesiyle karşılayacağız. Seçilen milletvekillerimizi kutluyorum. Bursa’nın önemli kazanımları için Ankara ayağında yardımlarını hissedeceğimize inanıyorum. Dönem dönem bir araya gelerek, projelerimizi ve bulunduğumuz noktayı konuşacağız. Bursa’nın her köşesi ayrı bir değer. Kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna 17 ilçenin tamamına yönelik projeler geliştirmeliyiz" dedi. 2018 yılını ’yol, ulaşım ve yarım kalan projeleri bitirme’ yılı ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Büyük bir heyecan ve gayretle çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlikten Bursa kazançlı çıkacaktır " diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ve bürokratların da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş tarafından ‘9 aylık süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında’ milletvekillerine sunum yapıldı.