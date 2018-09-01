Akça Tuzla’ya Görücü İnegöl’e

İnegöl’ün yeni Kaymakamı Denizli Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü oldu.

2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Kararnameyle, 2013 yılından beri İnegöl Kaymakamlığı görevini yürüten Ali Akça İstanbul Tuzla Kaymakamlığı’na atandı. İnegöl’ün yeni Kaymakamı ise Denizli Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü oldu.

Görücü’nün özgeçmişi

Kaymakamlık adaylığını Antalya’da yapan Görücü daha sonra sırasıyla, Isparta Yalvaç Kaymakam Vekilliği ve Hatay Samandağ Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra, Ordu Gölköy Kaymakamlığına atandı. Şırnak Uludere, Edirne Havsa, Mardin Kızıltepe, Kahramanmaraş Elbistan, Uşak Eşme, Çanakkale Çan, Konya Selçuklu ve İstanbul Şile’de kaymakamlık görevi yapan Görücü en son Denizli Merkezefendi ilçesine atanmıştı.