Akçalar İncir Festivali'ne büyük ilgi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Akçalar İncir Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın dünyaya açılan lezzetleri arasında yer alan siyah incirin tanıtımı için Akçalar Mahallesi'nde İncir Festivali düzenledi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivale ilgi büyüktü. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş'un da katıldığı festivalde Bursa ve çevre illerden çok sayıda vatandaş yer aldı. “En İyi İncir Yetiştiricisi”nin seçildiği festivalde, “İncirli Lezzetler Yarışması”nda da farklı tatlar birincilik için yarıştı.

Yerli üreticilerin stantlarının da yer aldığı festivalde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreticilerin beklentilerinin karşılanması için ziraî faaliyetleri destekleyeceklerini söyledi. Akçalar'ın, siyah incirin en lezzetli ve en yoğun olduğu bölge olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, üreticilerin hedefledikleri gelire kavuşmaları konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bu konuda çeşitli projeler geliştirdiklerini söyleyen Bozbey şöyle devam etti:

“Kurmuş olduğumuz kooperatifimizle birlikte üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar emeği geçenleri, destekleyenleri kutluyorum. Tarımla ilgili çalışmalarımızın daha da artacağını burada paylaşmak istiyorum. Çünkü biz, tarımsal alanda yaşayan insanlarımızın bütün faaliyetlerini bulundukları bölgede yürütmelerini istiyoruz. Bu projeleri bu nedenle yürütüyoruz."

İncirli lezzetler yarıştı

Festivalde düzenlenen “En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması”nda 17, “İncirli Lezzetler Yarışması”nda da 22 yarışmacı arasından dereceye girenler, jürinin değerlendirmesiyle belirlendi. Üreticilerin desteklenmesi maksadıyla her yıl düzenlenen "En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması"nda birinci olan Ali Kabadayı 1000 liralık ödülünü Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş'tan aldı. Yarışmada ikinci olan Özcan Şimşek 750 TL, üçüncü olan Mehmet Kabadayı da ürettikleri incirlerle 500 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Jüri üyelerinin değerlendirirken zorlandığı "İncirli Lezzetler Yarışması"nda da incirli gözleme, incirli lahana sarma gibi farklı lezzetlerle jüri karşısına çıktı. Yarışmada, incirli baklava ile Neslihan Mera birinci olarak 1000 TL kazandı. çikolatalı turta ile yarışmaya katılan Münise Suna ikinci, incirli lahana sarma ile jüri karşısına çıkan Beyza Şenbiçer de üçüncü oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin 6. Akçalar İncir Festivali'nde Bursa'nın ünlü şeflerinden Emre İdrisoğlu da, "İncirli Lezzetler Atölyesi"nde incirle yapılan farklı lezzetlerin tarifini verdi. Şef Emre İdrisoğlu, festivalde yeni çıkan kitabı "Chef Olmak İstiyorum" adlı kitabını da imzaladı.

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri sunduğu festivalde 90'lı yılların unutulmaz sanatçılarından Ali Güven de sahne aldı.