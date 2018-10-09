Akçalar ve Fadıllı'daki gençlerin kavgasında Milletvekili Mustafa Esgin devrede

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ve Fadıllı mahallelerinde gündeme gelen kavgayla ilgili devreye giren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, iki mahalle muhtarıyla birlikte köylülerle bir araya gelerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik çağırısı yaptı. Esgin, “Akçalar ve Fadıllı mahallelerimizde gençlerimizin kendi aralarındaki küçük çaplı kavgayı büyütmeden, fakat yok da saymadan tedbiri alacağız. Bu iki güzel mahallemizdeki güzel insanlara da kardeşlik yakışır” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin, Akçalar ve Fadıllı mahallesini ziyaret ederek, Fadıllı Muhtarı Mehmet İşef, Akçalar Muhtarı Mehmet Ali Keser ve köylülerle bu meseleyi görüştü. Gençler arasında gelişen küçük çaplı kavga olaylarının son bulması adına her türlü tedbirin alınacağını ve iki köy arasındaki kardeşlik ve akrabalık bağlarının bozulmasına asla izin vermeyeceklerini ifade eden Esgin, şunları söyledi:

“Fadıllı ve Akçalar mahallelerimiz birbirlerine komşu olan, birbirlerine kız alıp kız vermiş olan iki güzel mahallemiz. Bazen gençlerin arasındaki küçük olaylar eğer önlem alınmazsa daha farklı ve iletişimden kopuk bir şekilde toplumsal olaylara dönüşebiliyor. İki mahallemiz için de bu küçük ve münferit olayların aradaki bu kardeşlik ve akrabalık bağlarına zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir tehlikeyi de açıkçası görmüyoruz. Ben bu anlamda iki mahallemizin vatandaşlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızdan da bilgi aldık. Gençler arasındaki küçük problemleri büyütmeden ama yok da kabul etmeden çözümler bulacağız. Genç kardeşlerimize birliğin, beraberliğin, ülkemizde kardeşlik hikayeleri yazmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu yine onlardan aldığımız ilhamla anlatma gayreti içerisindeyiz. Benim de ayrıca seçim bölgem olan iki mahallemizde çok güzel anılarım var. Bu iki güzel mahallemizdeki güzel insanlara da kardeşlik yakışır.”