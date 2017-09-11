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11 Eylül 2017 12:06

Akçalar’ın ünlü inciri görücüye çıktı

Bursa’nın dünyaca meşhur siyah incisi, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 5.

Akçalar’ın ünlü inciri görücüye çıktı

11 Eylül 2017 12:06

Akçalar İncir Festivali’nde yine damaklarda unutulmaz bir tat bıraktı.


Akçalar Futbol Sahası’ndaki festivalde, Akçalar ve çevre köylerin inciri tanıtıldı. Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen festivalde üreticiler, ‘en iyi incir yetiştirici yarışması”nda dereceye girebilmek için ürünlerini jürinin değerlendirmesine sundu. Kadınların yanı sıra erkeklerin de katıldığı “incirli lezzetler yarışması”nda da incirden yapılan yemek ve tatlılar birincilik için jürinin beğenisine sunuldu.


Lezzeti kadar sağlık açısından da çok faydalı olan Bursa’nın siyah incisinin tanıtıldığı Akçalar İncir Festivali’ne ve çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Maksatlarının kaliteli üretimi desteklemek olduğunu kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın siyah incisini dünyaya tanıtılabilmek için çaba harcadıklarını söyledi. Bozbey, “Nilüfer’in inciri bir başkadır diyoruz. Akçalar’ın, Fadıllı’nın, Konaklı’nın, Başköy’ün yani bu bölgenin inciri gerçekten farklı. Üreticimizin bunun karşılığını alması en büyük arzumuzdur. Çiftçiyi desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Başkan Mustafa Bozbey, İncir Festivali’nde düzenlenen ‘en iyi incir yetiştiricisi” ile “incirli lezzetler” yarışmalarına katılanlara ve değerlendirmeleri yapan jüri üyelerine de teşekkür etti.


19 yarışmacı arasından dereceye girenlere ödülleri verildi.


İncirin tadının damaklarda kaldığı 5. Akçalar İncir Festivali’nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösteri yaptığı festivalde Nilüfer Roman Orkestrası ve Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu da konser verdi.




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