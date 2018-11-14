Bursa'da akciğer kanseri hastaları beyaz balon uçurdu.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi bahçesinde toplanan kanser hastaları, akciğer kanserine karşına dikkat çekmek için balon uçurdu. Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan, “2-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi bahçesinde akciğer kanseri tedavisi gören hastalarımızla birlikte toplandık. Maksadımız, kapımıza kadar dayanmış olan bu hastalıkla ön yargıları azaltarak, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekmek” diye konuştu

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi Halil Karahan, “Dünyada en çok görülen kanser türü akciğer kanseridir. Bunun yüzde 98'i sigaraya bağlı oluşmakta. Sigarayı bırakmakla veya hiç başlamamakla tamamen hallede bileceğimiz bir kanser türü. Devletimiz bu hastalığın tedavisini ücretsiz yapıyor. İmkanların gereksiz bir hastalık için aktarılması, insanların kendilerinin halledebileceği bir konuyu halletmeyip küçük bir keyif uğruna kendi haytalarını heba etmeleri, sevenlerin bir sürü acı çekmesi, sağlık, sosyal ve ekonomik anlamda çok ciddi sonuçlara gebe oluyor. Sigarayı bırakmak kolay değil. Hasta yakınları hastaların başlarının etlerini yemeyip, bırak diye ısrar etmesinler. Bir şeyi ne kadar ısrarla söylerseniz o kadar sahip çıkılıyor. Yanlış olduğu bile bile sahipleniliyor. Karşımızdaki düşman çok güçlü. Amerika'daki pisko, ilaç ve grup terapisine rağmen, yüz kişide sigarayı bırakma oranı yüzde 35-40” dedi.