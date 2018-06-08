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08 Haziran 2018 16:15

Akdeniz Oyunları’na Osmangazi imzası

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcusu Damla Çalışkan, Milli Takım’ın Bursa kampında hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Akdeniz Oyunları’na Osmangazi imzası

08 Haziran 2018 16:15


İspanya’da düzenlenecek Grand Prix ve Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Milli Takım’ın hazırlık kampı kadrosunda yer alan Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Damla Çalışkan, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları için Bursa Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde antrenmanlarına başladı. 1 ay süren kampta sporcular, Timur Bissan ve Ayhan Alayıldız eşliğinde her gün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüpten 10 sporcunun katılım sağladığı kadroda yer alan Osmangazili Damla Çalışkan, 52 kilogramda tatamiye çıkacak.


Akdeniz Oyunları’nda mücadele edeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Çalışkan, “Milli Takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm var gücümüzü ortaya koyacağız. 21 Haziran’da sona erecek kampımızdan hemen sonra 22 Haziran’da İspanya’ya hareket edeceğiz. Beni hazırlayan antrenörüme ve tüm Osmangazi Belediyesi ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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