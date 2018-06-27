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27 Haziran 2018 11:50

Akdeniz oyunlarında Büyükşehir rüzgârı

İspanya’nın Tarragona şehrinde devam eden 18.

Akdeniz oyunlarında Büyükşehir rüzgârı

27 Haziran 2018 11:50

Akdeniz Oyunları’nda Büyükşehirli sporcular Elçin Ali Gümüş ve Muhammet Demir, ay-yıldızlı formayla madalya elde etti.


Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün branş sporcuları, çeşitli turnuvalarda uluslararası başarılar almaya devam ediyor. İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları’nda milli formayla mücadele eden güreş sporcuları Elçin Ali Gümüş ve Muhammet Demir, aldıkları sonuçlarla bronz madalyanın sahibi oldu.


Grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden Elçin Ali, çeyrek finalde Fransız rakibi Leo Tudezca’yı 7-4, yarı finalde Cezayirli Abdennour Launi’yi de 9-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ali, finalde Mısırlı rakibi Haitham Mahmoud’a 7-9 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir diğer Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Muhammet Demir, serbest stil 74 kilogramda mücadele etti. Çeyrek finalde İspanyol rakibi Agusti Lopez Torres’i 10-0 gibi bir farkla geçen Demir, yarı finalde İtalyan rakibi Frank Chamizo Marquez’e 10-19 mağlup olarak turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.




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