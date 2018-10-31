Akıllı belediyecilik akıllı çevre

Büyükşehir Belediyesi Yenikent ve İnegöl katı atık düzenli depolama sahalarına atık müracaatını online sistem ile gerçekleştirecek. Online başvuru sistemi öncesinde atık başvurularında ücrete tâbi olan sanayi firmalarının, dilekçe ile atık başvurusunda bulunmasının ardından atık kabul süreci başlatılıyordu. Yetkili kişiler tarafından başvuruda yer alan bilgiler incelenerek resmî yazı ile olumlu ya da olumsuz olarak cevaplanmakta ve posta yolu ile başvuruyu yapan firmaya/vatandaşa gönderilmek suretiyle süreç tamamlanmaktaydı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan online başvuru sistemi ile atık müracaatlarının daha hızlı hale getirilerek hizmet kalitesinin arttırılması ve daha şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi hedeflendi. 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren online başvuru sistemi başlarken, 1 Ocak 2019'a kadar bütün atık üreticilerinin sisteme atık müracaatında bulunmaları gerekiyor.

Online başvuru sistemi ile ilgili kullanma klavuzu ve detaylı bilgilere https://e-belediye.bursa.bel.tr/online/ web adresinde bulunan katı atık belgesi modülünü seçerek ulaşmak mümkün olacak.