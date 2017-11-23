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23 Kasım 2017 17:25

Akıllı bisiklet kiralama sistemi Gemlik’e geliyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan bisikletli ulaşım için ilk adım atıldı.

Akıllı bisiklet kiralama sistemi Gemlik’e geliyor

23 Kasım 2017 17:25


Şimdilik 7 vilayette başarıyla uygulanan bisikletli şehir içi ulaşımı yakında Gemlik’te de hayata geçirilecek. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, önceki gün Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, beraberinde meclis üyeleri ve daire müdürleri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin başarıyla uyguladığı KAYBİS projesini inceledi. Brifing sonrası üretim atölyesi ve bisikletleri inceleyen Gemlik heyeti, uygulamanın içeriği hakkında bilgiler aldı. Kayseri’de ilk olarak 2009 yılında 17 kilometrelik hat ve 21 istasyonla uygulanan KAYBİS projesi geçen zamanla 55 istasyona, 400 bisiklet ve 26 bin üye kullanıcıya ulaştı.


Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Şehir içi trafiğinde ne kadar araç sayısını azaltırsak trafiği o denli rahatlatırız. Proje önümüzdeki günlerde ihale edilerek Gemlik’te de hayata geçirilecek” dedi.




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