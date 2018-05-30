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30 Mayıs 2018 17:27

Akıllı Kent Stratejileri Çalıştayı Nilüfer’de yapıldı

AB Horizon 2020 SSC1 Follower City (İzleyici Şehir) programı kapsamında düzenlenen ‘Replicate Project’ Yürütme Kurulu Toplantısı ve Akıllı Kent Stratejileri Çalıştayı’nda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, iklim değişikliğiyle mücadeleyi benimseyen kurum olduklarını vurguladı.

Akıllı Kent Stratejileri Çalıştayı Nilüfer’de yapıldı

30 Mayıs 2018 17:27


Nilüfer Belediyesi, izleyici şehir olarak yer aldığı AB Horizon 2020 SSC1 Follower City programı kapsamında gerçekleştirilen ‘Replicate Project’ Yürütme Kurulu toplantısına ev sahipliği yapıyor. İspanya’dan San Sebastian, İtalya’dan Floransa ve İngiltere’den Bristol şehirlerinin "Uygulayıcı" olduğu, Almanya’nın Essen, İsviçre’nin Lozan ile birlikte Türkiye’den Nilüfer’in "İzleyici" olduğu 5 yıllık REPLICATE projesi kapsamında ilk olarak Demir Enerji iş birliğiyle ‘Akıllı Kent Stratejileri Çalıştayı’ Nilüfer’de gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen çalıştayın ardından iki gün sürecek olan ‘Replicate Project’ Yürütme Kurulu Toplantısı’na geçildi.


Nilüfer’i en yaşanılabilir, en gelişmiş, en çevreci kent yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Gelecek ya yeşil olacak ya da hiç olmayacak, düşüncesiyle iklim değişikliği ile mücadeleyi benimsemiş bir kurumuz. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırmış bulunuyoruz. 2014 yılında Başkanlar Sözleşmesini imzalayarak 2020 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 20 oranında azaltacağımızın sözünü verdik. 2018 yılı Nisan ayı itibariyle ara raporumuzu hazırladık. 2017 yılı enerji ve emisyon salımları değerlendirildiğinde yüzde 17,43’lük bir iyileşme olduğu görüldü” dedi.


Türkiye’de bir ilk olarak Yenilenebilir Enerji Kooperatifi kurduklarını belirten Başkan Bozbey, “İlk kooperatifimizin üyelerini Nilüfer Belediyesi çalışanları oluşturmaktadır. Kentimizde, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte, Nilüferliler’i de sisteme dahil etmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemde Mahalle Komitelerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza bu sistemi anlatarak, Nilüferliler’den oluşacak olan 10 bin ortak üyeyi de Enerji Kooperatifi çatısı altında buluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.




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