Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:34

Akıma kapılan çocuk toprağa verildi

Akıma kapılan çocuk toprağa verildi

03 Ocak 2017 17:34

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, duş almak için girdiği banyoda akıma kapılarak hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi.
Alibeyköy’de bir ay önce taşındıkları evlerinde duş almak için banyoya giren 12 yaşındaki İbrahim Girgin, şofbendeki arıza sebebiyle elektrik akımına kapıldı. Banyodan çıkmaması üzerine içeri giren yakınları İbrahim Girgin’i baygın halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
İbrahim Girgin, Alibeyköy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı baba Alirıza ve anne Emine Girgin, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.
Girgin çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan İbrahim Girgin’in okulunda da yas vardı. Cenazenin ardından İbrahim Girgin’in eğitim gördüğü Alibeyköy Ortaokulu 7-A sınıfında tören düzenlendi. İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican’ın da katıldığı törende, talihsiz öğrencinin oturduğu sıraya resmi ve çiçekler konuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç