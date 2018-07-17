Akkuş, TURSAB’da göreve yeniden talip

Seçimlerde başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Akkuş, güçlü bir liste ile hazırladıklarını açıkladı. Akkuş, turizmin ülke ve şehirlerin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, “Spor turizmine çok büyük önem veren ispanya sadece Barselona takımı ile şehrine geçtiğimiz yıl 3,2 Milyar EURO para kazandırdı. Görüyoruz ki yalnızca kültür sanat ve doğa değil, spor turizmi de dünyada önemsenen ve ekonomiye katkı sunan bir turizm şekli haline gelmiştir” dedi.

Bursa’nın doğa, kültür, sanat, tarih ve spor alanlarında önemli değerleri olduğunu vurgulayan Mehmet Akkuş, yeni dönemde Bursa’nın turizm potansiyelini arttırmak için mücadele edeceklerini söyledi. Görevde oldukları sürede Bursa’nın turizm alanında önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Mehmet Akkuş, “12 yıllık tecrübemiz projelerimize hız kesmeden devam etmek için göreve yeniden talip olduk” dedi.

Mehmet Akkuş, göreve seçilmeleri halinde yeni dönemin ilk projesi olarak turizm acentelerinin işlerini ve seyahatlerini daha hızlı ve masrafsız yapmaları için bürokratların kullandığı gri pasaport almaları için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi. Diğer bir proje olarak ta Yalova’nın birliğe katılması için harekete geçmek olduğuna vurgu yapan Akkuş, “Böylece daha güçlü olacağız. Yalova’yı asla Bursa’dan ayrı düşünmüyoruz. Daha güçlü daha hızlı daha heyecanlı kazandıran büyüten güçlendiren ve paylaşan bir TÜRSAB için yeniden bu onurlu göreve talibiz” dedi.