Akkuş’un yargılanmasına devam edildi

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve Ali B. hazır bulundu. Eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, iddia makamından esas hakkındaki mütalaasını dinledi.

Geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir’in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın mahiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti. İddia makamı, tutuksuz sanıkların beraatlerine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Son savunmasını yapan Yurdakul Akkuş ise, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi. Mahkeme heyeti diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.