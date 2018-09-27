Aksaklıklara yerinde tespit

Önceliği ulaşım yatırımlarına veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fırsat buldukça mahalle muhtarlarıyla da bir araya geliyor. Kavaklı Mahallesi Muhtarı Serap Özbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Tuzpazarı, Tahtakale, Alacahırka, Soğukpınar, Alipaşa, İvazpaşa, Maksem, Alaattin, Pınarbaşı, Kiremitçi ve Nilüferköy muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Aktaş, meseleleri ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu. Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan'ın da katıldığı toplantıda, Üftade Kur'an Kursu'nu da ziyaret eden Başkan Aktaş, burada eğitim alan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere başarılar dinleyen Başkan Aktaş, kurs binasının alt katındaki spor salonuna malzeme desteği sözü verdi.

Üftade Hazretlerinin türbesini de ziyaret eden Başkan Aktaş, Ulucami, Yeşil, Emir Sultan gibi Üftade türbesinin de çok ziyaret edildiğini söyledi. Bursa'nın kalbi mesabesinde bulunan Tophane'yi ve surları da içine alan bölgede muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Muhtarlarımız mahallelerdeki meseleleri görüyorlar, dolayısıyla asfaltından kaldırımdan, güvenliğinden temizliğine kadar bütün konuları ilk elden tanıma imkanına sahipler. Demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarımız bizim de en önemli haber kaynaklarımız. Bu bölgedeki eksiklikleri, sorunları muhtarlarımızdan dinlemiş olduk. Bursa daha güzel olsun, daha tercih edilir olsun, daha huzurlu, daha müreffeh olsun. Tek derdimiz, heyecanımız bu. Bunu temin etmeye çalışıyoruz. Burada aldığımız notları da inşallah takip edip, yerine getireceğiz” dedi.