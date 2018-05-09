Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:17

Aksiyon filmi gibi kazalar böyle görüntülendi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Aksiyon filmi gibi kazalar böyle görüntülendi

09 Mayıs 2018 09:17

Kazalarda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç takla atarken, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ise alev aldı.


Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazalarda, Demirhane mevkinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil aniden alev aldı. Sürücüsünün son anda dışarıya çıktığı araç kullanılamaz hale geldi. Bir başka kazada ise, ters yöne giren araç ile normal yönde ilerleyen araç kafa kafaya çarpıştı.



Otomobil takla attı


Başka bir kazada ise, Bursa yönüne seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, orta refüjdeki beton duvara çarparak takla attı. Çevredekiler tarafından yaralı şekilde otomobilden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Diğer kazalarda ise, bir sürücü araçlara çarpa çarpa ilerlerdi. Mudanya İskelesi’ne gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kadın, kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Yaşanan kazalarda can kaybı olmadığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç