Aktaş: "2018 İznik için farkındalık yılı olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilçe ziyaretlerinde ikinci durağı İznik oldu. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ı makamında ziyaret eden Başkan Aktaş, daha sonra ilçede devam eden projelerin ele alındığı toplantıya katıldı. AK Parti İznik İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, Büyükşehir ve İznik Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda, ilçede devam eden ve 2018 programında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Toplantının ardından devam eden sahil düzenleme projesini yerinde inceleyen Başkan Aktaş, yüklenici firmanın sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Abdulvahap Tepesi sembol olacak”

İznik ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aktaş, yeni başlayan bir süreç değil, devam eden bir süreç olduğunu hatırlatarak, imkanlar dâhilinde beklentileri en üst düzeyde tatmin etmenin derdinde olduklarının altını çizdi. İznik gibi tarih ve kültür şehrine, göl ile beraber insanların yazın akın ettiği bir şehre yapılması gereken önemli çalışmalar olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bizim 2018 yatırım programında yer alan Abdulvahap Tepesi bu şehrin sembolü olacak. İnşallah ihalesini bu günlerde başlatıp, süreci gerçekleştirip, 2018 yılı sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Fakat 3. derece sit alanı olduğu için karşımıza neler çıkacağını bilemiyoruz. Ama İznik için bir sembol olacak inşallah. Yeni hızarcılar sitesi, terminal binası ve yeni hal binasının yapılması bunların hepsini bir konsept proje olarak revize etmeye çalışıyoruz. İnşallah göreceksiniz sürecin sonunda 2018’in sonunda 2019’un başında bunların birçoğunu gerçekleştirmiş olacağız. Birde projelerimizin yavaş ilerleyişi söz konu, açıkçası bunları hızlandırmamız gerekiyor. Çok proje yapıp yavaş yavaş ilerletmekten ziyade daha az proje yapalım ama başlayalım ve bitirelim. İnşallah ilçe belediyesinin gücü, Büyükşehir’in dokunuşu ile beraber İznik’in katma değerinin daha da yükselten çalışmalar olacak” diye konuştu.

Farkındalık yılı

İznik Gölü içindeki batık bazilika ile ilgili çalışmalara da değinen Başkan Aktaş, “İznik bir dünya kenti olabilir. Ama dünya kenti olabilmek için farkındalık oluşturabilecek projeleri hayata geçirmek lazım. Bana göre bazilika bunlardan bir tanesi. Özellikle bazilika ile alakalı süreci hızlandırırsak, onun raporu çıkmış şu an. Ona yönelik hemen bir çalışma başlatıp, bir taraftan da reklamasyonu yapabilir miyiz? Yani gelip birinin gözlemlemesi lazım, izlemesi lazım ki bazilika gerçek manada amacına ulaşsın. Yoksa bunun muhabbetini yapmak yeterli bir unsur değil açıkçası. Sahil düzenlemesi, Abdulvahap Tepesi, beraberinde içeride bazı lokal çalışmalar var, tarihi değerlerle alakalı restorasyonlar var. İnanıyorum ki 2018’den itibaren ciddi bir farkındalık oluşturmaya başlayacağız” dedi.

“Sahil yaza hazır”

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da İznik’e gösterdiği yakın ilgi sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. İznik’in tarihten aldığı misyon ve vizyon ile ne yapılsa az gelen bir şehir olduğunu ifade eden Sargın, “Abdulvahap Tepesi Projesi, Sahil projesi bizim için çok önemli. Sahil projesine de tarihi koyduk inşallah. Yaz aylarının başında bitmiş olacak. Yani 2018 yazını hoş bir şekilde geçirme şansımız olacak” diye konuştu.