Aktaş: “Bursa hepimize yeter”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı büyüyen Bursa'da nüfusun 3 milyona ulaştığını hatırlatarak, “Bursa hepimize yeter. Yeter ki doğru yatırımlar yapalım” dedi.

Bereket Sofrası geleneğini Nilüfer'deki Konak Mahallesi'nde sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah namazının ardından mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi simit, peynir, zeytin, çay eşliğinde yapılan kahvaltı programına AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Konak Mahallesi Muhtarı Hale Çağan ile mahalle sakinleri katıldı.

Kahvaltının ardından mahalle sakinlerine seslenen Başkan Aktaş, bir toplantıda sohbet ettiği Balkan göçmeni bir işadamının, “Biz geldiğimizde Bursa'nın nüfusu 300 bindi. Şimdi 3 milyon oldu, yaşanılmaz hale geldi” şeklindeki sözlerini hatırlattı. Bursa'nın sanayi ile birlikte büyüdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Organize sanayi bölgeleri de kendi içinde büyüdüğü için açıkçası sorunlarıyla büyüdü Bursa. Bunu eleştirmek adına söylemiyorum. Dünya'da 20 milyon, 30 milyon nüfuslu şehirler var. Bursa hepimize yeter. Yeter ki imar olarak, şehirleşme olarak, yol, altyapı olarak doğru yatırımları yapalım. Bu şehri derleyip, toparlamak bizim elimizde” dedi.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik darboğazın dış kaynaklı nedenleri olduğunu, bunun iyi okunması gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanına el uzatan güçlü Türkiye'nin, bazılarına rahatsızlık verdiğini kaydetti. Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunun altını çizen başkan Aktaş, “Bizim en güçlü sermayemiz, en güçlü varlığımız birlik ve beraberliğimiz. Etrafımızda sorunlar yaşayan ülkelerin en büyük problemi birlik ve beraberliği sağlayamamaları. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmamamız lazım. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir, farklı bakış açıları olabilir. Her şeyi tartışalım ama birlik, beraberlik ve kardeşliği asla tartışma konusu yapmayalım. Ayrılığa gayrılığa düşersek, bunun sonu felâket olur” dedi.