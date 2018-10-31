İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aktaş: “Bursa her şeyin en güzeline layık”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Yörük, Manav ve Türkmen Dernekleri üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye'nin sıkıntılarının birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa her şeyin en güzeline layık” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte, Tophane Meydanı'nda faaliyet gösteren ‘Osmangazi Yörük, Manav ve Türkmen Dernekleri'ni ziyaret etti. Başkan Aktaş, dernek üyeleriyle bol bol sohbet ettiği toplantıda, Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm sıkıntılarını birlik ve beraberlik ile aştığını söyledi.


Bursa'ya hizmet etmenin kendisine onur verdiğini belirten Başkan Aktaş, “Bursa, çok özel, çok dinamik bir şehir. Burada olmak ve burada hizmet vermek onur verici. Bize emanet edilen bu göreve layık olmak için çalışıyoruz. Bu şehir, her konuda bütün güzellikleri hak ediyor. Burası ve benzeri dernekler çatısı altında güzel işler yapılıyor” diye konuştu.


Derneklerin kültürel ve soysal faaliyetlerden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlara kadar pek çok anlamlı çalışmayı dayanışma haline gerçekleştirdiğini de anlatan Aktaş, bu tür faaliyetlerin yoğun emek istediğine de işaret etti.


Osmangazi Yörük, Manav ve Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Aktaş'a çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.