Türkiye'nin sıkıntılarının birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa her şeyin en güzeline layık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte, Tophane Meydanı'nda faaliyet gösteren ‘Osmangazi Yörük, Manav ve Türkmen Dernekleri'ni ziyaret etti. Başkan Aktaş, dernek üyeleriyle bol bol sohbet ettiği toplantıda, Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm sıkıntılarını birlik ve beraberlik ile aştığını söyledi.

Bursa'ya hizmet etmenin kendisine onur verdiğini belirten Başkan Aktaş, “Bursa, çok özel, çok dinamik bir şehir. Burada olmak ve burada hizmet vermek onur verici. Bize emanet edilen bu göreve layık olmak için çalışıyoruz. Bu şehir, her konuda bütün güzellikleri hak ediyor. Burası ve benzeri dernekler çatısı altında güzel işler yapılıyor” diye konuştu.

Derneklerin kültürel ve soysal faaliyetlerden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlara kadar pek çok anlamlı çalışmayı dayanışma haline gerçekleştirdiğini de anlatan Aktaş, bu tür faaliyetlerin yoğun emek istediğine de işaret etti.

Osmangazi Yörük, Manav ve Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Aktaş'a çalışmaları hakkında bilgiler verdi.