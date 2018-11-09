Aktaş: “Bursa'nın geleceğini planlıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Bereket Sofrası bu hafta Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuruldu. Sabah namazını Hacı Veli Camii'nde kılan Aktaş, ardından simit, peynir, zeytin ve çaydan oluşan kahvaltı sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar sıkıntı ve beklentilerini Başkan Aktaş'a dile getirirken, Büyükşehir, BUSKİ ve Burulaş bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda talepler not edildi.

Bursa ezberleri bozan bir yer

Bursa'nın özellikle 1970 - 2000 yılları arasında aldığı göçlerle hızla büyüdüğünü ifade eden Aktaş, Bursa'nın daha sağlıklı geleceğe gidebilmesi adına uzun vadeli planların yapılması gerektiğini söyledi. Bursa'nın hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bursa gerçekten sıradan bir şehir değil. Bursa ezber bozan bir şehir. Çok bereketli bir şehir. Daha sağlıklı bir gelecek adına Bursa'nın ulaşımda, sanayide, imarda uzun vadeli planlar yapması lazım” dedi.

Kentsel dönüşümde az katlı binaların yıkılıp, yerine çok katlı binalar yapılarak bir sonuca varılamayacağının altını çizen Başkan Aktaş, “Bir taraftan mevcut şartları göz önüne alarak acil eylem planını uyguluyoruz. Bir taraftan da geleceğe yönelik planları yapıyoruz. Bursa'nın önünü açacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Eğri oturup doğru konuşalım. 5 katlı binaları yıkıp yerine 12 katlı binalar yapalım, yeşil alanları kapatıp imara açalım, böyle bir şey olamaz. Eşyanın tabiatına aykırı. Şehir merkezinde 2 milyon 100 bin kişi yaşıyor. Avrupa'da nüfusu 2 milyon olmayan ülkeler var. 2035 trafik master planını hazırlıyoruz. Bu arada raylı sistemlerle alakalı yatırımlarımız nerede olacak, yollarımız nerede olacak, kavşak güzergahlarımız nerede olacak, Acemler'deki stadyum ve yeni hastanenin çevresindeki karışık bölge ne olacak gibi planlamaları yapıyoruz. Daha çok işimiz var. Bursa bunların hepsini halleder. Bursa'da o dinamizm var. Ama bizim daha uzun vadede düşünmemiz lazım. İşte o yüzden trafik Master planı ve 2035 1/100000 ölçekli plan. Bursa nereye doğru büyüyecek? Az katlıları yıkıp yüksek katlı binalar dikilerek bu iş olmaz. İşin içinden çıkılmaz bir hal alır. Zaten sistem de bunun olmayacağını gördü. Kuleler dikerek bu şehri kurtaramayız. O yüzden şehri büyütmek zorundayız. Daha büyük ölçekli düşünmek durumundayız. Doğru planlama yapmak durumundayız” diye konuştu.

Başkanların isimlerinin değişeceğini ama Bursa'nın her zaman var olacağını kaydeden Başkan Aktaş, Bursa'nın değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi. Bursa'yı renkli çiçek bahçesine benzeten Başkan Aktaş, “Bursa'nın, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, Kafkaslardan, Balkanlar'dan, gelen rengarenk bir yapısı var. Bursa çok güzel bir mozaik. Renkli bir çiçek bahçesi gibi. Bu bizim zenginliğimiz ve en fazla sahip çıkmamız gereken değerlerden bir tanesi. Bizim birlik ve beraberliğimiz çok önemli” dedi.

Bursa'nın meselesi

Gelecek dönem çalışmalarına şimdiden başladıklarını da belirten Başkan Aktaş, bir yandan da ekonomik olarak yapılanmaya çalıştıklarını söyledi. Aktaş, Bursa'nın çok hızlı ve büyük adımlara ihtiyacı olduğunu ifade ederken, “Yeni dönemin projelerini hazırlıyoruz. Zamanı geldiğine kamuoyuyla paylaşacağız. Bu benim meselem değil. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bu Bursa'nın meselesi. Şehrimiz daha güzel olsun istiyoruz” dedi.