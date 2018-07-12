Aktaş: “Bursa’yı geleceğe hazırlıyoruz”

Özbekistan Büyükelçisi Alişir Azamhocayev ve Nemengan Valisi Bazarov Hayrulla Hayitbekoviç ile Özbek iş insanları ve girişimciler, İstanbul ve Bursa’da çalışmalarını sürdüren iş insanlarıyla görüşmek üzere Türkiye’deydi. Büyükelçi Azamhocayev ve Vali Hayitbekoviç ile girişimciler, Bursa’daki temasları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bir araya geldi. Konuklarına Bursa’yı tanıtan Başkan Aktaş, 21 organize sanayi bölgesi bulunan kentin; sanayi, ticaret, turizm ve tarım başta olmak üzere çok büyük bir potansiyeli olduğunu ifade etti.

Bursa’nın 17 ilçesi ve 11 bin kilometrekare alanıyla Türkiye’nin 4. büyük şehri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, Türkiye’nin en güzel şehirlerindendir. Bursa’yı daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Heyecanla, Bursa’yı geleceğe hazırlıyoruz” diyerek ülkelerarası diyaloğun gelişmesinin önemine işaret etti.

Özbekistan’dan Bursa’ya iş birliği çağrısında bulunan Özbek heyeti temsilen Büyükelçi Azamhocayev de “Kalbimiz bir” diyerek kardeşlik ilişkilerini daha da iyiye taşımayı hedeflediklerini ve Türk iş insanlarıyla çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.