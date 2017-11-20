Aktaş, İnegöl Belediyesi personeliyle vedalaştı

Aktaş, tüm çalışanlarla tek tek görüşüp helallik istedi.

Recep Altepe’nin istifasının ardından 2 Kasım 2017 günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Alinur Aktaş, 13 buçuk yıl birlikte çalıştığı İnegöl Belediyesi’ndeki personeli de unutmadı. Bu sabah saat 08.00’da İnegöl Belediyesi şantiyesinden başlayarak bütün birimleri ziyaret eden Aktaş, çalışanlarla vedalaşıp helallik istedi.

Ziyaret sırasında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kısa bir konuşma yaptı. Bursa ve İnegöl Belediyesinde bir takım değişimler olduğunu hatırlatan Taban, “Bu değişimler neticesinde çok değerli belediye başkanımız Alinur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Beraberinde İnegöl’de de bu değişim gerçekleşti ve akabinde mecliste arkadaşlarımız bize teveccüh gösterdiler. Başkanımızın tabi burada 13 buçuk yıllık bir emeği var sizlerle birlikte. Gerçekten İnegöl’ü baştan aşağıya imar etmeye çalıştılar. Ben buna şahitlik ederim. 3 buçuk yıl başkan yardımcısı olarak dirsek temasında olduk ve teşviki mesaide bulunduk. Onun öncesinde 2005-2014 yılları arasında da AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği yaparak yine bu koşturmacasına şahit oldum. Başkanımız bugüne kadar canla başla çalıştı. Bundan sonra da çok daha güzel olacak inşallah Bursa için. Bursa’da aynı gayret ve hizmetleriyle devam edecek” dedi.

“İnegöl’ün geldiği noktada katkınız çok büyük”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise 13 buçuk yıllık İnegöl Belediye Başkanlığı sürecinde yapılan hizmetleri tek başına yapmadığını dile getirerek, “Çok uzak bir yere gitmiyoruz ama 13 buçuk yılda burada yaşanmış hukuklar var. Gönlüm müsterih, iyi niyetle, samimiyetle eldeki imkanlar dahilinde biz hep en iyisini yapmaya çalıştık. İnegöl ile yattık İnegöl ile kalktık. Her metrekaresinde emeğimiz var. Bunları yaparken de tabi yalnız başımıza yapmadık. Bizler çok iyi belediye başkanı olsak da, çok iyi mühendisler olsa da, çok iyi daire müdürleri olsa da eğer benim o emektar arkadaşlarım emek ve gayretlerini ortaya koymazlarsa bu işlerin böyle gerçekleşmesi mümkün değil. İnegöl dört dörtlük mü? Muhakkak eksikler var. Ama İnegöl diğer ilçelere göre daha yaşanılabilir bir ilçeyse, İnegöl daha çok marka ve değerleriyle ortaya çıkıyorsa bunda sizin katkınız çok büyük” dedi.

Bu kadroların ahenkli bir şekilde İnegöl’ü İnegöl yapmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, “Bu işler nasip kısmet işidir. Taht işi baht işidir derler. Sorumluluk almak, toplumun önünde olmak çok kolay işler değil. Cenabı Allah kimseyi makamla imtihan etmesin. Bunlar riskli işler. Biz bu 13,5 yıllık süre zarfında hizmet etmeye çalıştık. Bu işte kimseyi hafife alamazsınız. Eğer onlar işlerini 3 gün yapmasalar İnegöl’de işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bu kadro ahenkli bir şekilde İnegöl’ü İnegöl yapmaya çalıştı. Belediyecilik hizmeti de 7/24 devam eden bir iş. Bir problem olduğunda müdahale etmek durumundasınız” diye konuştu.

“Haklarınızı helal edin”

Aktaş, 13,5 yıllık görev süresinde asla art niyetle yanlış işler içerisinde olmadıklarına da vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Ben 2004 yılında başkanlığa başladığım günü hatırlıyorum; nihayetinde bu işin okulu yok. Sahada öğreniyorsunuz. 2004 yılında kendi işimizi yaparken böyle bir şey karşımıza çıktı. 13 buçuk yıllık süreç zarfında güzel şeyler yapmaya çalıştık. Eksiklerimiz aksaklarımız yok mu? Muhakkak var. Ama Allah biliyor asla art niyetle, kötü niyetle yanlış bir işin içerisinde olmadık. Ekibimizi de bu yönde motive ettik. Nihayetinde geldiğimiz noktada bugün hem kanunun karşısında hem de vicdan mahkemesinde gönlüm çok rahat. Ben tüm çalışan işçi ve memur arkadaşlarımızdan, daire müdürü arkadaşlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum” diye konuştu

Şantiyede yaptığı konuşma sonrası tüm personelle tek tek görüşen Aktaş, ardından belediye ek hizmet binasını ziyaret etti. Meclis salonunda belediyenin farklı noktalarda hizmet veren personeliyle görüşen Aktaş, binadaki birimleri de ziyaret edip tüm personelle görüştü. Aktaş’ın son durağı ise İnegöl Belediyesi merkez binası oldu. Burada da personelle görüşen Aktaş, helallik isteyip personeli ile vedalaştı. İnegöl Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, veda ziyareti sırasında Aktaş’a üzerinde ailesinin ve personelin Başkan Aktaş’la birlikte olan bir resminin yer aldığı tablo hediye etti.