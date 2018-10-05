Aktaş kanserle mücadele için kaldırıma “pembe kurdele” çizdi

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte tarihî bina önünde yapılan programda, tedavide erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, erken teşhisle meme kanserinin yüzde 95 oranında tedavi edilebildiğini hatırlatarak, bu konuda toplumsal bir şuur oluşturulması gerektiğini vurguladı. Aktaş, “Bu erkeklerde de görülebilen bir hastalık. Erken teşhisi teşvik için bir dizi faaliyetler yaptık. Kanser açıkçası çağın hastalığı. Eğer erken teşhis olursa yüzde 95-96 oranlarında bu hastalığın atlatılması mümkün. Her 8 kişiden birinin bu hastalığa yakalanması söz konusu. Konuyu daha geniş kitlelere duyurabilmek adına belediye binamız pembe renkle aydınlatıldı. Şehrin birçok yeri deyim yerindeyse pembeye boyandı. Bu bir uyarı olsun. İnşallah sesimizin ulaştığı noktalar bu işten esinlenir. Bu hastalığa yakalanma durumu olanlar varsa da inşallah en kısa zamanda teşhisi erken bir şekilde konulur ve bu hastalığı bertaraf eder. Bursa olarak bu konuda güçlüyüz, ülke olarak bu konuda güçlüyüz. Müracaat etsinler, araştırsınlar. İnanıyorum ki herhangi bir sıkıntıya maruz kalmadan bu hastalığı yenmiş olacaklar” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, hastaneler, metro istasyonları, parklar, caddeler gibi 59 farklı noktaya pembe kurdele çizildiğini belirtirken, desteklerinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Aktaş ve Akan, ellerine birer fırça alıp, belediye önünde yere meme kanserinin timsali olan pembe kurdele logosunu çizdi.