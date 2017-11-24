Aktaş metroda vatandaşları dinledi

Başkan Alinur Aktaş, metroda vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Akşam saatlerinde, mesai sonu ve okul çıkışına denk gelen ve hafif raylı sistemin en yoğun olduğu saatlerde Uludağ Üniversitesi’nden metroya binen Başkan Aktaş, Merinos İstasyonu’na kadar vatandaşlarla ulaşımdaki sıkıntıları konuştu. Aktaş, toplu ulaşımın sıkıntılarına köklü çözümler bulma gayretinde olduklarını ifade ederek, “Bursa, ulaşımı konuşuyor, toplu ulaşım çok tartışılıyor. Gerek toplu ulaşımın kalitesi, gerek fiyatları, metro ve tramvayla alakalı bütün doneleri Bursa çok tartışıyor. Bursa’da toplu ulaşımla alakalı neler yapabiliriz yerinde tespitler yapmaya çalışıyoruz. Empati yapıyoruz, bizzat bu sıkıntıları yaşayan şikayetleri dile getiren vatandaşları dinlemeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, göreve geldiği ilk günlerde Kestel’den Merinos’a kadar sabah saatlerinde yolculuk yaptığını hatırlatarak, “Üniversite’den binip Merinos’a kadar geldik. Bu kez de yine yoğun bir saatte, akşam 6’ya doğru, insanların mesai bitiminde yolculuk yaptık. Konuştuk, insanlar şikayetlerini dile getirdi. Kısa vadede küçük dokunuşlarla bazı rahatlamalara gideceğiz” diye konuştu.

Vatandaşın hayatı kolaylaşacak

Başkan Aktaş, aynı zamanda istasyonlardaki farklı sorunları ve şikayetleri de vatandaştan dinlediklerini hatırlatarak, “Sorunları yerinde gözlemlemeye çalışıyoruz. Bugün, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile beraber, bizzat bu tespitleri yaptık. Amacımız, mümkün olduğu kadar, insanları sorunsuz, problemsiz bir şekilde işlerinden evlerine, evlerinden işlerine ve okullarına ulaştırabilmektir. Yapacağımız uygulamalarla insanların hayatını hem maddi hem manevi anlamda kolaylaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Metro ve tramvay ile ilgili indirim konusuna da açıklık getiren Başkan Aktaş, “UKOME’de kararlarımızı alıp, özellikle öğrencilerin indirimini daha fazla düşünmek kaydıyla, yüzde 10 ile 17 arasında indirimi 25 Kasım’da hayata geçireceğiz. Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah yapacağımız iyileştirmelerle, bu fiyat indirimi daha bir anlam kazanacak. Yine suda olduğu gibi devam eden süreçte elde ettiğimiz verileri, rakamları, aldığımız tasarruf tedbirlerini, proje revizyonlarını hepsini bir bütün içerisinde değerlendirerek, gerekirse indirimle alakalı uygulamalara gidebileceğiz” diyerek genellikle sene sonunda ulaşım zammına alışkın olan vatandaşlara ulaşım indirimi müjdesi verdi.