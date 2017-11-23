Aktaş öğretmenlerle buluştu

BUSMEK’in geleneksel hale getirdiği ve bu yıl Merinos AKKM’de düzenlenen yemeğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iştirak etti. Konuşmasında kendisinin de 1994 yılında İnegöl’de 1 yıl boyunca İngilizce derslerine girdiğini ve mesleğin zorluklarını bizzat yaşadığını belirten Başkan Aktaş, zor ve meşakkatli şartlarda görev yapan öğretmenlerin her türlü övgüye layık olduğunu ifade etti. Toplumda özellikle öğretmen ve din görevlilerine gelecek adına büyük görevler düştüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Her öğretmen öğrenci için birer rol modeldir. İyi ise iyi kötü ise kötü. Bu nedenle çok dikkat etmeliyiz. Öğretmenler ve din görevlileri, topluma şekil vermede kesinlikle en önemli unsurlardan bir tanesidir” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasında BUSMEK’in gerçekleştirdiği çalışmalara da değindi. 142 branş, 432 çalışan, 10 bine yakın kursiyer, 28 kurs merkezi ve 14 ilçede faaliyet gösteren BUSMEK vasıtasıyla Bursa’da binlerce aileye dokunduklarını belirten Başkan Aktaş, “BUSMEK öğretmenlik faaliyetlerinin dolu dolu icra edildiği bir yer. Kimilerine yabancı dil öğretiyoruz. Kimilerinin el becerilerini artıracak gelişmelere imza atıyoruz. Bunlardan bazıları iş kuruyor, bazıları ek gelir elde ediyor, bazıları da kendisini sosyal alanda daha canlı, aktif hissediyor. Herkesin bir şekilde hayatına dokunuyoruz. Projenin buraya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir, şuralı-buralı demeden insanlara değer verebiliyorsak, onların hayatlarını zenginleştirebiliyorsak ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Yemeğin ardından Başkan Aktaş, lise döneminde spor derslerine giren ve şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Enver Fatih Karakoç’a çiçek ve BUSMEK kursiyerlerince yapılan el işi hat yazılı tablo hediye etti. Başkan Aktaş, yemeğe katılan öğretmenler adına Miray Şen’e de çiçek takdim etti.