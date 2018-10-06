Aktaş, Oto Koop esnafıyla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Soğanlı Mahallesi'ndeki Bursa Oto Galericiler Çarşısı'nı (Oto Koop) ziyaret ederek, galerici esnafıyla istişarelerde bulundu.

Dernekleri ve esnafları ziyaret ederek Bursa'nın geleceği için fikir alışverişinde bulunmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak Soğanlı Mahallesi'ndeki Oto Koop'u ziyaret etti. Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, site yöneticileri ve esnafla bir araya gelen Başkan Alinur Aktaş, galericilerin meselelerini dinledi.

Esnaf ve dernek ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini ve farklı ticarî kesimlerle buluşmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan Aktaş, ekonominin kalbinin attığı Bursa'da 800 bin civarında motorlu aracın bulunduğunu belirtti. Hemen hemen herkesin bir otomobile sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'da Soğanlı Mahallesi'nde ve BUTTİM'in karşısında olmak üzere iki adet OtoKoop bulunduğunu, 400 civarında esnafın da burada yer aldığını dile getirdi. Toplamda 100 dönümlük bir alanın kullanıldığını ancak Bursa'nın potansiyeline göre bunun yeterli olmadığını anlatan Başkan Aktaş, “Esnafımızla oturarak hasbihal ettik. Genel gidişat, gelecek, avantajlar ve dezavantajlar hakkında istişarelerde bulunduk. Yeşil alan, yol, alt yapısı gibi konular zaten Büyükşehir Belediyesi'nin aslî görevleridir. Bizler şehrin vizyonunu yükseltmek, daha üst seviyelere taşımak ve ekonomik anlamda verimli kullanmak adına mücadele ediyoruz. Bunun için tüm taraflarla görüşüyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve esnafımızla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ümit ediyorum ki Otokoop ziyaretinden güzel ve hayırlı işler çıkacaktır. Bursa'nın geleceği için önemli çalışmaları hayata geçirirsek ne mutlu bizlere. Galerici esnafımızla olumlu görüşmeler yaptık. Önemli ipuçları aldık. Aldığımız bilgiler doğrultusunda görüşmelerimiz sürecek” dedi.