Aktaş sözünü tuttu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir ziyaret esnasında “Siz şampiyon olun biz gerekeni yaparız” diye söz verdiği Arabayatağı Spor Kulübü'nün U14 Türkiye Şampiyonu olmasının ardından vaadini tuttu ve kulüp sahası ile tesis binasını sil baştan yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi, Arabayatağı Spor Tesisleri'nin saha ve tesis binasını yeniledi. Arabayatağı Spor Tesisleri'nin yenilenmesini sağlayan süreç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tesisi ziyareti sırasında verdiği bir sözle başladı. Bu ziyarette kulüp yöneticilerin tesislerin yenilenmesi yönündeki talepleri üzerine Başkan Aktaş, “Siz şampiyon olun, biz gerekeni yaparız” diye söz vermişti. Başkan Aktaş'ın sözüyle daha da şampiyonluğa kitlenen Arabayatağı Spor Kulübü Mayıs ayında yapılan ve yüzlerce kulübün katıldığı turnuvada U14 Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasının Bursa'ya gelmesinin ardından sözünü tutan Başkan Aktaş da sahanın zemininden korkuluklara, aydınlatmadan tesis binasının boya ve bakımına kadar her şeyinin yenilenmesi için talimat verdi. Şampiyon kulübe doping etkisi yapan çalışmalarla yenilenen saha törenle açıldı.

Arabayatağı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, sporcu çocuklarla aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Sanayi, ticaret, turizm, tarih, kültür, sanat gibi değerlerin yanında Bursa'nın aynı zamanda bir spor şehri olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa, 4 büyükler diye tabir edilen kulüplerden sonra şampiyonluk yaşamış bir takıma sahip. Futbola büyük ilgi var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak amatör futbol kulüplerimize gerekli desteği veriyoruz. Hiçbir kulüp ayırt etmeksizin 1 milyon 150 bin lira maddi destek sağladık. Arabayatağı Spor Külübü'ne yaptığım bir ziyarette, tesislerin yenilenmesiyle ilgili bir talep olmuştu. Ben de ‘şampiyon olun, gerekeni yaparız' dedim. Onlar bu sözü çok ciddiye almış olacaklar ki yüzlerce takım arasında Türkiye şampiyonu oldular. Aslında alkışın kralını onlar hak ediyor” diye konuştu.

Arabayatağı Spor kulübü Başkanı Süleyman Durak, Başkan Alinur Aktaş'a, kulübün 10 numaralı formasını hediye ederek teşekkür etti. Konuşmaların ardından kulübün yenilenen sahası hizmete açıldı.