Aktaş: “Ulaşımda Bursa’nın geleceğini planlıyoruz”

Kolay ulaşılabilir bir Bursa hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bürokrat ve teknokratlarıyla birlikte, hazırlıkları devam ulaşım master planı hakkında Boğaziçi Proje yetkililerinden bilgi aldı. Aktaş, Bursa’nın Ulaşım Master Planı’nı ‘yakın zaman ve basit hesaplamalarla değil’ şehrin 18-20 yıl sonrasını düşünerek hazırlayacaklarını vurgulayarak, “1960 yılında yapılan ilk master planı ve sonrasındaki çalışmalar, şehrin büyüme oranı ve nüfus artışı doğru hesaplanmadan yapılmış. Biz aynı yanlışa düşmek istemiyoruz. Bursa’da 2035 yılı ve sonrasında oluşabilecek nüfus ve yolculuk artışlarını göz önüne alarak, gerçek manada gelecek planlaması yapıyoruz” dedi.

İlk günden bu yana şehrin başlıca meselelerini tespit edip çare bulmak için çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, Bursa’da en çok konuşulan konunun ulaşım olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda çözüm uygulamalarının da ilk olarak şehir trafiğinin rahatlatılmasına yönelik başlatıldığının altını çizen Başkan Aktaş, “Ana arterlerdeki yol genişletmeleri, ilave şeritler ve akıllı kavşak uygulamalarıyla kısa zamanda kent içi trafiğin nefes alması konusunda önemli mesafeler kat ettik. Yoğunluğun tespit edildiği 27 noktanın 11’nde yapılan müdahalelerle, trafikte yüzde 35 oranında rahatlama sağlandı. Bir taraftan da şehrin geleceğine ışık tutacak, Ulaşım Master Planı’nın hazırlıklarına başladık” diye konuştu.

“Acemlerdeki araç hareketliliği İstanbul Boğazı’ndan fazla”

Ulaşım master planı ile ilgili olarak ilk toplantıyı 15 Mayıs’ta belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, o günden bu yana çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Hazırlıklar kapsamında saha çalışmaları, trafik ve araç analizlerinin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrin nüfus projeksiyonu ortaya çıkarıldı. Nüfusun trafik hareketliliği tespit edildi. Alınan verilere göre, Bursa’nın Acemler bölgesinde günlük araç hareketliliği 210 bin olarak belirlendi. Araç trafiğinin 150 bini sadece sabah ve akşam saatlerinde oluşuyor. Bu oranın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dahi günlük 180 bin değerlerinde olduğunu öğrendik. Öte yandan günlük 3 milyon 140 bin olan kişi başı yolculuk hareketliliğinin de nüfusa oranlandığında İstanbul’la aynı olduğu belirlendi. Bu rakamlar bize Bursa’nın, ulaşımdaki düzenleme ve yatırım planlamasına yani Ulaşım Master Planı’na ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu.