Aktaş'tan girişimci gençlere yol haritası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Gönüllü Girişimcilik Eğitimi'ne katılan üniversiteli öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Gönüllü Girişimcilik Eğitimi'ne katılan gençler, sağlıktan eğitime ve teknolojiye kadar birçok farklı konuda projeler üretip, geliştirilmesi noktasında çalışıyor. Eğitimlere katılan yaklaşık 45 öğrenci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldiği öğrencilere, üniversite yıllarını en iyi şekilde ve kendilerini geliştirerek değerlendirmelerini nasihat etti.

“Ufkunuzu büyük tutun”

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere çok değer verdiğini ifade ederek, “Bursa ve Türkiye'nin geleceğinde, bugünün gençleri, sorumluluk üstlenecek, söz sahibi olacaklar. Üniversitede eğitim ve öğrenime devam ederken, ufkunuzu da küçültmeyin. Türkiye, daha güzel günler görecek. Ülkemizin en büyük avantajı genç nüfusa sahip olmasıdır” dedi.

Gençlerin alacakları eğitimi, piyasayla entegre etmelerinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlerimiz farklı olmalı, farklarını ortaya koymalı Bursa'da ciddi bir altyapı var. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize kazandırdığımız Görükle Gençlik Merkezi'nde, gençler, ücretsiz kültürel ve sanat faaliyetlerine katılıp, kendilerini geliştirme şansı bulacak” diye konuştu.

Gençlik merkezlerinin sayısının zamanla artacağına işaret eden Başkan Aktaş, “Gençlerimiz, kendilerine hedefler belirlemeli. Bugün alınan eğitimler ve yapılan çalışmalar, gençlerimizin geleceklerine yatırım olacaktır. Üniversiteyi herkes bitiriyor ancak farklı olmak kişinin kendi elinde Sadece ders çalışmak yeterli değil, önemli olan aynı zamanda sosyal de olmaktır. Gençlerimiz kendilerine iyilik yapsınlar, gönüllü girişimcilik ve bu tür eğitimleri alarak kendilerini geliştirsinler. Böylece hayata dair çok ciddi kazanımlar sağlayacaklarına inanıyorum. Hangi işte olursa olsun, gençler farklı olabilir ve kendi değerini ortaya koyabilir. Önemli olan bu değeri üretecek performansı gösterebilmektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Görükle Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik BUSMEK kursları açılacağı da belirtildi.