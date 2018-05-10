Aktaş’tan itfaiye komuta merkezine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Küçük Sanayi bölgesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı Komuta Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammet Emin Tarım ve yöneticilerin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, birimleri gezerek personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra personelle bir araya gelen Başkan Alinur Aktaş, vatandaşa hizmet noktasında en hassas birimlerden bir tanesinin de itfaiye teşkilatı olduğunu söyledi. Artık sadece yangın söndüren itfaiye anlayışının sona erdiğini, asansörde kalan vatandaştan ağaçta kalan kediye kadar birçok konuda hizmet verildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, 10 bin 886 kilometrekarelik alanda müdahale edilen 8 bin olaydan 5 bininin yangınla ilgili olduğunu ifade etti. Makine ekipman ve personel noktasında eksiklikler bulunmasına rağmen ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bursa, hızla büyüyen bir şehirdir. Nüfusu her sene 35 bin civarında artıyor. Sanayileşme hamlesi, otoyol ve hızlı tren yatırımlarıyla Bursa’da nüfus artışı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu yüzden itfaiye teşkilatı için daha kurumsal adımlar, daha profesyonel yaklaşımlar ortaya koymalıyız. Tüm alanlarda olduğu gibi bu kurumda da adımlar atacağız. Eksiklerimizin olduğunu biliyorum. Daha iyi altyapı oluşturmamız ve merkezde yeni noktalar belirlememiz gerektiğinin farkındayım. Yıllardır çözülemeyen 12/24’ten 24/48’e geçiş konusunu eksikliklere rağmen hallettik. Gelir gelmez onayladık. Bunu verimliliği artıran bir unsur olması gerekir" dedi.

Bundan sonraki süreçte eğitimlere ağırlık vereceklerinin altını çizen Başkan Aktaş, teşkilat üyelerinden zihin, beyin ve vücut olarak her zaman hazır olmalarını istedi. Heyecan ve motivasyonun yapılan her işte önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, herkesin ahenkli ve uyumlu çalışması halinde başarının kendiliğinden geleceğini dile getirdi. Bursa’da çıtayı daha da yukarıya çıkarmak istediklerini anlatan Başkan Aktaş, personelden hayat boyu empati yapmalarını, kendilerini karşı tarafın yerine koyarak düşünmelerini istedi.

Daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, görüş ve düşüncelerini dile getirdi.